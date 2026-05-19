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新光三越制服16年首換裝！吳東亮之子 Peter Wu 操刀 6月煥新登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越制服16年首換裝！吳東亮之子Peter Wu操刀，全台6月煥新登場。新光三越／提供
新光三越制服16年首換裝！吳東亮之子Peter Wu操刀，全台6月煥新登場。新光三越／提供

新光三越為進一步提升服務形象，企業制服闊別16年換新裝，6月起全台煥新登場。本次新制服由吳東亮之子、旅法台灣設計師Peter Wu首度跨界合作，強調時尚專業設計、員工友善多元與永續在地連結三大主張，從內到外提供顧客全新服務形象；並將於23日舉行大台北地區八家分店聯招活動，擴大招募百貨零售新血。

為考量到多元族群工作需求，新光三越本次採用舒適彈性材質，減去領結禮帽設計，開放同仁褲/裙、皮鞋/白鞋選擇，大幅提升制服活動性與實穿性，同時兼具整齊一致企業專業服務形象。生產結合在地供應鏈，選用在地布料、廠房製作，部分單品採用單一材質，可完整回收再利用，讓制服不僅是外在形象更新，更展現新光三越推動企業友善多元性與實踐永續精神的實際行動。

新光三越本次設計攜手吳東亮之子、旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu演繹，其曾任職於知名時尚品牌Lanvin、Lemaire，2017年於巴黎成立同名服裝品牌「peter wu」，首次跨界合作設計零售業制服，歷時12個月以上完成本次全系列13套制服設計。對Peter而言，制服設計需兼具功能性與識別性，要讓顧客一眼辨識出不同專業角色，又需回應穿著者的日常需求，且現有新光三越制服已有16年的鮮明印象，最有趣的挑戰是「如何帶來新意，卻又不顯刻意」尺度拿捏，打造一套員工在現實生活真心想穿的服裝，而非只是一套工作用的表演服。

在設計風格設定，Peter參考90年代中強調「權力著裝（Power Dressing）」、雋永基本款、帶著低調優雅且酷帥中性的時尚風格，從俐落剪裁與結構設計著手，使用不同層次的藍色與線條進行搭配，同時可見企業識別核心「新光三越紅」。機能設計上，考量第一線同仁久站、走動需求，採取透氣彈性舒適材質，配件減去領結與禮帽的繁複設計，可視場合需求配戴領帶；同時打破性別框架，開放員工可依照個人喜好需求選擇褲／裙、皮鞋／小白鞋搭配，大幅提升制服的活動性與實穿性。

新光三越 吳東亮 制服

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