台電、慈濟簽署MOU 雙方互相開放指定據點供救災

台電19日與慈濟基金會簽署「災害防救及應變資源整合」合作備忘錄，雙方同意透過場域相互支援，台電可於靜思堂暫置搶修材料，提高災後搶修復電效率，慈濟也可運用台電服務據點從事災區救助，雙方相互協助，攜手努力讓災民儘速恢復正常生活。

台電表示，「災害防救及應變資源整合」合作備忘錄聚焦電力搶修中繼站設置、弱勢慈善關懷、環境永續教育及志工服務交流等四大面向展開合作

台電說明，此次合作亮點為服務場域的互相支援，建立更快速的防災應變網絡。慈濟將開放國內指定的靜思堂服務據點，作為台電災後搶修時，暫置電桿、線路等材料的臨時中繼站，全面強化災後復電速度；台電則提供全台各區營業處、服務所空間，於救災期間作為慈濟救助服務站的據點，讓志工能在第一時間進入災區協助。

台電表示，遇颱風或地震等天災導致停電時，台電搶修人員常須克服惡劣天候與崎嶇地形，奔赴現場搶修電力，為受災民眾重新點亮光明；慈濟志工亦總在第一時間深入災區給予民眾物資及溫暖。此次合作將結合台電的供電韌性與慈濟的人文關懷，整合雙方救災量能，共同守護台灣這片土地。

慈濟基金會執行長顏博文表示，冒著風雨趕赴災區修復電力的台電人，是支撐社會運轉的無名英雄；而慈濟志工則秉持「走在最前，做到最後」的精神，提供災民物質與心靈的撫慰。透過此次合作，雙方建立標準化的動線規劃與安全管理機制，確保在緊急狀態下，電力搶修與慈善救助能齊頭並進，大幅提升社會防災韌性。