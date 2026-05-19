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WHA台灣青年團辦衛生外交論壇 聚焦智慧醫療

中央社／ 台北19日電

世界衛生大會（WHA）登場，台灣青年團於場外主辦「全球衛生外交論壇」，這是全球極少數由青年主導的專業論壇，與多國官員交流智慧醫療與青年賦能，讓台灣聲音被國際聽見。

台灣醫藥衛生青年聯盟、台灣公衛學生聯合會及中華民國藥學生聯合會共同組成的「2026世界衛生大會台灣青年團」，於瑞士時間18日在日內瓦主辦「2026全球衛生外交論壇」，為第79屆世界衛生大會（WHA79）周邊活動之一。

WHA台灣青年團今天透過新聞稿指出，該論壇今年已邁入第4年，以「智慧醫療與青年賦能」為核心主軸，聚焦數位科技快速發展下，全球醫療與公衛系統面臨的倫理、永續與治理挑戰，探索青年在未來治理的角色，吸引來自全球多國代表、官員參與，現場近百人與會。

WHA台灣青年團表示，透過專題演講、跨世代圓桌論壇及青年工作坊等多元互動形式，促進不同背景參與者之間的深度交流及學習，並鼓勵青年從政策倡議和跨領域合作中，積極參與全球衛生，充分展現台灣青年推動全球衛生外交的專業實力與國際視野。

此外，WHA台灣青年團提到，「青年行動力工作坊」是這次活動亮點之一。與會青年透過案例分析、小組討論及行動方案共創，針對數位健康倫理、健康平權及跨國合作提出具體建議，更透過工作坊累積延伸為青年國際參與計畫，讓青年聲音真正被國際聽見。

WHA台灣青年團表示，這次的活動成功展現台灣青年在國際衛生中的參與能力與影響力；除舉辦這次論壇外，將持續參加今年世界衛生大會周邊超過40場會議，深化與國際夥伴的合作交流，用青年熱情與勇氣，讓世界看見台灣醫藥衛生實力。

WHA 台灣 青年

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