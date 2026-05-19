台灣老鼠漢他病毒陽性率 疾管署揭「這地方」占比約有3％至5%

衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，該名確診個案經疾管署實驗室檢測結果，確診是「首爾病毒」，其漢他病毒症候群為「漢他病毒出血熱併腎症候群」，不會人傳人，主要症狀有發高燒、下背痛，及腎功能異常、皮膚或粘膜出血等，其與荷蘭籍豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情的「安地斯病毒」屬於人傳人的「漢他病毒出血熱併肺症候群」不同。

林詠青表示，「漢他病毒出血熱併腎症候群」嚴重個案致死率高達5％至15%，高於首爾病毒致死率低於1%，至於安地斯病毒致死率為高達30%至50%。目前確診者同住及職場接觸者共11人，均無疑似症狀。衛生單位已進行接觸者健康監測、疫情調查及衛教等防治工作，並前往個案住家及工作地進行捕鼠作業。

至於，今天下午在疾管署例行疫情記者會上，外界關心國內老鼠檢出漢他病毒的陽性率為何？曾淑慧說，因擔心有國外帶有病毒的老鼠跟著飛機或船隻進入台灣，多年來針對各大國際機場跟港口進行固定監測。若發現陽性率上升，疾管署會要求機場跟港口公司加強防鼠。

曾淑慧說，疾管署每季進行監測，多年來在機場與港口捕獲老鼠檢出漢他病毒陽性率，數字約為3%至5%，迄今未見異常波動。該該數字是否代表國內社區陽性率？她說，中央並未針對各地社區進行監測，數字只是顯示機場跟港口的現狀。疾管署防疫醫師林詠青說，老鼠有可能透過下水道孔道流竄或築巢與社區互通，但老鼠不只漢他病毒，身上還有其他法定傳染病也需防範。