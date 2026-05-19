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環境部擬納管一級致癌物 下半年預告排放標準草案

中央社／ 台北19日電

環團關心有害空氣污染物中苯駢芘（BaP）等一級致癌物至今仍未完整管制。環境部表示，預訂下半年將預告有害空污排放標準草案，增列20餘種有害污染物，環團所關心的污染物也會納入。

台灣健康空氣行動聯盟今天表示，聯盟自2011年起就長期主張「無煤發電、無油交通」，燃煤與交通污染都必須處理，燃煤排放的重金屬與致癌物危害尤其嚴重，如重金屬與BaP等一級致癌物，台灣至今仍未完整監測與管制。

環境部大氣環境司長黃偉鳴告訴中央社記者，已規劃推動研修有害空氣污染物排放標準，將BaP納入排放標準管制；暫訂下半年預告「固定污染源有害空氣污染物排放標準」，擬增列20餘種有害污染物，初步會將BaP等納入。

根據環境部長期量測石化園區類型特殊性工業區測站，統計自2022年至2024年特殊性工業區執行環境大氣BaP檢測結果，如雲林離島式基礎產業園區濃度平均為0.07ng/m³（奈克/立方公尺）、林園產業園區為0.15ng/m³、臨海產業園區0.136ng/m³。

環境部引用美國德州環境品質委員會（TCEQ）訂定長期空氣監測評估值為3ng/m³、歐盟所訂定PAHs空氣品質目標值年平均濃度為1ng/m³，比較上述兩項標準，台灣皆低於國外標準。

環境部 環團

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