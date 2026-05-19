環境部擬納管一級致癌物 下半年預告排放標準草案

根據日媒東洋經濟Online報導，解剖過約6千具遺體的法醫高木徹也指出，許多看似毫無徵兆的「猝死」，其實在死者生前就已埋下致命的導火線。解剖結果顯示，多數猝死者的體內早就存在不斷惡化的疾病，只是由於動脈硬化或肝臟疾病等生活習慣病，通常很難自己發現，直到危及生命時才突然爆發，讓旁人誤以為是突發狀況。

2026-05-19 14:42