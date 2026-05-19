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M痘列法定傳染病4年首見 1個案境外染病 疾管署：他出國做「這事」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧說，國內首例感染Ib型個案為我國自2022年起，將M痘列入法定傳染病以來，首次檢出感染Ib型病毒株，其餘均為感染第II分支病毒株。記者沈能元／攝影
疾管署發言人曾淑慧說，國內首例感染Ib型個案為我國自2022年起，將M痘列入法定傳染病以來，首次檢出感染Ib型病毒株，其餘均為感染第II分支病毒株。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署公布，國內5月新增2例M痘確定病例，其中一人為國內首例第I分支Ib子分支個案，自泰國境外移入，為北部20多歲男性，自述4月曾於泰國與不特定人士發生不安全性行為，回國後生殖器出現水疱、手腳出疹等症狀，就醫採檢通報後確診M痘。

疾管署發言人曾淑慧說，該名個案為我國自2022年起，將M痘列入法定傳染病以來，首次檢出感染Ib型病毒株，其餘均為感染第II分支病毒株。今天新增2例M痘確定病例，皆未接種M痘疫苗

曾淑慧說，2022年起，全球已累計144國通報M痘逾17.9萬例確診及503例死亡，主要分布於美、非兩洲。根據國際疫情監測及相關文獻，Ib型較II型致死率略高但相近，疾病嚴重度則與個案本身免疫力相關，防治作為與個案處置措施相同。

疾管署表示，國內今年截至5月18日共新增14例M痘確定病例，包括12例本土及2例境外移入，皆為青壯年男性，年齡介於20至50歲，累計確診530例病例，含493例本土及37例境外移入，且北、中、南部均有病例，經疫調發現確診者皆曾有不安全性行為，且近9成未接種過M痘疫苗。

另，全球M痘疫情持續，今年3月共計48國家、地區報告1235例新增確診病例，含5例死亡，70%集中於非洲；其中泰國自2022年至2026年1月底，累計報告1032例確定病例，患者以30至39歲男性為多。

自2023年剛果民主共和國首次發現Ib型病毒株可透過性接觸傳播，2024年起於多個鄰近非洲國家爆發疫情，2024年1月以來，全球共有60個國家或地區曾通報檢出Ib型確診病例，非洲以外地區包括阿根廷、丹麥、德國、巴基斯坦、葡萄牙、西班牙、英國、中國、印度、泰國及新加坡等已陸續通報首次病例或持續出現Ib型社區傳播。

疾管署提醒，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種M痘疫苗為目前最有效的預防方式，能同時預防第I及第II分支病毒株之感染。全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，符合接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。

疾管署表示，完成接種2劑疫苗後，對於M痘病毒具9成保護力，若僅接種1劑疫苗，對疾病的保護力僅約4成至8成；且接種疫苗後，即使感染到M痘病毒，症狀也較未接種疫苗者更為輕微。若「不符合公費」M痘疫苗接種資格，經醫師評估確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗。

疾管署 泰國 疫苗

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