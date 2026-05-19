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清潔員遭鼠咬…國內第3例漢他個案 疾管署公布基因定序 不會人傳人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液汙染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。圖／疾管署提供
疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液汙染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。圖／疾管署提供

基隆市驚傳漢他病毒個案，40多歲男子在基隆市工作場地發現老鼠，但清潔時卻徒手捕鼠被咬傷。男子於5月2日因發燒、食欲變差至外縣市醫院就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒後依法通報，昨天中午初步化驗結果陽性進而確診。衛福部疾管署表示，此為今年第三例漢他病毒個案，經基因病定序感染「首爾型漢他病毒」，不會人傳人，患者預計今天出院。

基隆市衛生局長張賢政說，收治個案的醫院醫師警覺性很高，個案症狀雖然輕微，仍懷疑感染漢他病毒，5月7、8日通報及化驗，昨天中午初步化驗結果陽性，醫院分別通報個案居住市政府和工作所在地基隆市政府。

衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，國內新增本土漢他病毒感染病例，今年累計3例病例，該名個案近期無國內外旅遊史，無慢性病史。4月7日工作時曾遭老鼠咬傷至急診清潔傷口及施打破傷風疫苗，5月2日開始出現發燒、畏寒、四肢無力至診所就醫，後續因症狀未改善至醫院急診就醫後收治住院，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

林詠青說，同住及職場接觸者共11人，均無疑似症狀。衛生單位已進行接觸者健康監測、疫情調查及衛教等防治工作，並前往個案住家及工作地進行捕鼠作業。目前經基因病定序確診為感染「首爾病毒」。

疾管署統計，國內今年累計3例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年為2022至2025年同期介於2至3例相當；自2017年起迄今累計46例，性別以男性31例、占67.4%為多，年齡以40歲以上有31例、占67.4%為多。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液汙染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或寵物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理。

進行家戶內外掃除工作時，如發現鼠類排泄物時，應採取適當個人防護措施，佩戴口罩、塑膠或橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（1份市售漂白水+9份清水）潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用5分鐘後再行清理。為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除汙物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，感染者經基因病定序確診為感染「首爾病毒」，個案預計今天出院。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，感染者經基因病定序確診為感染「首爾病毒」，個案預計今天出院。記者沈能元／攝影

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。圖／疾管署提供
疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。圖／疾管署提供

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