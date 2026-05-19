被鼠咬傷染漢他 基隆衛生局：現場連3天捕鼠 補足環境病毒監測資訊

新北市林口區1名男子在基隆市職場工作，捕鼠時被咬傷，感染漢他病毒確診，新北和基隆衛生局昨都接獲中央通報。基隆市衛生局今天表示，將連續3天在事發場域執行捕鼠作業，若捕獲老鼠將送交檢驗，補足環境病毒監測資訊。

新北市衛生局說，這名男子今年40歲，4月7日在基隆工作時遭老鼠咬傷，當下至醫院就醫清潔傷口，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，再度至醫院就醫，經通報採檢確診。匡列接觸者計11人，均無疑似症狀，感染個案症狀已改善，預計今日出院。

基隆市衛生局說，昨天接獲通報後，第一時間就派員前往個案職場勘查，確認事件發生後，業主已持續進行環境清潔消毒及滅鼠工作。漢他病毒並不會人傳人，經追蹤個案1個多月來，包括職場與居住地的接觸者，目前均未出現疑似症狀。

環境整頓方面，基隆市環保局表示，今年3月起即持續加強市區主要幹道清潔作業，透過減少廚餘、垃圾等老鼠食物來源，降低鼠害風險。後續將依循環境部指引，以物理防治為主、化學防治為輔，結合衛生局、區公所及產業發展處，擴大市區消毒與鼠類防治作業。

防治漢他病毒現行流程未強制要求保存鼠體送驗，為進一步掌握環境風險，基隆市衛生局已依據疾病管制署「漢他病毒症候群防治工作手冊」規定，在個案職場周邊設置捕鼠籠，將連續3天執行捕鼠作業，每日更換設備。捕獲老鼠將送交檢驗，補足環境病毒監測資訊。

基市府提醒市民落實日常防疫觀念，切勿徒手抓鼠或自行冒險滅鼠。若發現鼠類排泄物或活動痕跡，應使用1比9高濃度漂白水噴灑並靜置5分鐘後，再進行清理消毒。若有滅鼠或環境消毒需求，可透過1999市民熱線通報，由市府相關單位協助處理。

漢他病毒潛伏期較長，基隆職場個案從遭鼠咬，近1個月才發病。市府表示，今年4月底至5月初即發文提醒各醫療院所、廟口管委會及中央駐基單位提高警覺，也呼籲民眾如曾遭老鼠咬傷或有相關接觸史，就醫時務必主動告知醫師，以利及早診斷與治療。

基隆市環保局結合衛生局、區公所及產業發展處，擴大市區消毒與鼠類防治作業。圖／基市府提供

基隆市環保局結合衛生局、區公所及產業發展處，擴大市區消毒與鼠類防治作業。圖／基市府提供