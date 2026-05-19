民團「高鐵延伸宜蘭」民調 花東民眾7成選台鐵直達台北

高鐵延伸宜蘭爭議未解，民團堅稱該畫決策程序有瑕疵、阻礙台鐵營運發展，並自辦民調，質疑政府宣稱的「高鐵獲8成民意支持」具有誤導性，其中，在「換車轉乘」、「宜蘭城鄉發展失衡」、「建設成本」部分，民眾更偏好台鐵直鐵方案，除持續呼籲北宜直鐵方案應重新納入評估，也要求政府補足公民參與程序，讓宜蘭人在完整資下，重新擁有選擇的權利。

「公民幫推」等民團委託典通公司進行「北宜新線鐵路民意調查」，於今年2月23日至3月1日，以18歲以上、且有北宜路線旅運經驗者為對象，採市話與手機雙軌電話訪問，完成電話有效樣本2924份。

為避免宜蘭、花東人口比例偏低影響結果呈現，調查依居住縣市分為宜蘭縣、北北基桃、新竹以南縣市，以及花蓮台東縣民等4組，各組抽樣誤差在4.5%以內，樣本結構經加權後具母體代表性。此外，公民幫推同步派員至宜蘭礁溪、宜蘭市、羅東三大交通場站進行實體問卷，蒐集第一線民眾意見，取得有效樣本490份。

根據調查結果發現，在「行車時間／班次／票價」，宜蘭縣「往返雙北」短途旅次者偏好北宜台鐵、「往返桃園以南」長途旅次者則偏好北宜高鐵，花蓮台東與北北基桃民眾偏好北宜台鐵，新竹以南民眾偏好北宜高鐵，宜蘭交通場站旅客則偏好北宜台鐵。

另外，在「換車轉乘」、「宜蘭長期發展」、「建設與營運成本」等議題部分，電訪4大區域民眾與交通場站旅客民眾均明顯偏好北宜台鐵。

公民幫推指出，由於高鐵延伸宜蘭計畫僅規畫在宜蘭與羅東之間設1座宜蘭新站，旅客抵達宜蘭後，若要前往其他鄉鎮或花東地區皆須換車轉乘；考量此因素後，除宜蘭縣「往返桃園以南」長程旅次仍偏好北宜高鐵外，電訪4大區域民眾與交通場站旅客民眾，在其他所有情境下皆明顯偏好北宜台鐵，是民眾從「速度」轉為考量「實際抵達目的地便利性」後最關鍵的偏好差異。

此外，宜蘭縣民有50.7%認為，北宜台鐵更符合宜蘭長期發展需求，支持高鐵案者僅38.5%，其他3區域民眾與交通場站旅客民眾也持相同看法；也就是說不分居住地，多數民眾與實際使用者皆擔憂「高鐵集中於單一新站」可能加劇宜蘭內部城鄉發展的不平衡。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書說，此次民調結果直接推翻政府的「8成支持度」，政府民調問的是沿線居民「支不支持高鐵」，民眾聽到高鐵直接聯想比較快、去台北方便，當然就支持，但關鍵在於那份民調中，有4成受訪者是第一次聽過宜蘭高鐵計畫，政府什麼背景資訊都沒提供，「你用完全相同的問題去做直鐵民調，也會得出8成支持；甚至說蓋北宜捷運搞不好也是8成」。

劉仲書表示，今天公布的民調，不是只問「要不要高鐵」，而是盡量把資訊公開後，再請民眾評估與選擇，要求政府補足公民參與程序、進行深度對話，讓宜蘭人在完整資訊下，重新擁有選擇的權利。

台鐵產工理事趙尚喆指出，從交通部提供的環評報告書初稿可見，北宜高鐵不僅涉及逾4000億元的龐大公帑，更將造成台鐵虧損與未收益合計逾400億元的財務缺口，主張北宜直鐵方案應重新被納入評估，善用既有路網與土地，無論在硬體建設成本還是旅客轉乘便利上，都比新建高鐵更具效益。

台灣鐵路暨國土規畫學會秘書長黃柏森指出，北宜新線將近30年以來要解決的都不只是宜蘭，而是整個東部鐵路的快捷與便利，此次民調中可見，花東民眾對於台北要轉乘有存疑，有7成會選擇搭乘台鐵直達台北，而非在宜蘭轉乘高鐵。

黃柏森認為，若花東民眾在高鐵延伸宜蘭後仍希望搭乘台鐵列車直達台北，屆時不僅無法減少行車時間，高鐵延伸宜蘭假設的轉成運量也會減少，鐵道局聲稱直貼無法解決的樹林-七堵間容量不足問題，就算換成高鐵一樣無法解決，最後將造成重複的資源投入，產生台鐵、高鐵兩間公司的雙輸競爭，建議政府及各單位能從根本解決台鐵樹林-七堵的容量問題，而非用無法解決問題的高鐵延伸轉移注意力。