快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

民團「高鐵延伸宜蘭」民調 花東民眾7成選台鐵直達台北

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民團認為高鐵延伸宜蘭計畫的決策過程有爭議，並自辦民調，質疑政府宣稱的「高鐵獲8成民意支持」具有誤導性。聯合報系資料照
民團認為高鐵延伸宜蘭計畫的決策過程有爭議，並自辦民調，質疑政府宣稱的「高鐵獲8成民意支持」具有誤導性。聯合報系資料照

高鐵延伸宜蘭爭議未解，民團堅稱該畫決策程序有瑕疵、阻礙台鐵營運發展，並自辦民調，質疑政府宣稱的「高鐵獲8成民意支持」具有誤導性，其中，在「換車轉乘」、「宜蘭城鄉發展失衡」、「建設成本」部分，民眾更偏好台鐵直鐵方案，除持續呼籲北宜直鐵方案應重新納入評估，也要求政府補足公民參與程序，讓宜蘭人在完整資下，重新擁有選擇的權利。

「公民幫推」等民團委託典通公司進行「北宜新線鐵路民意調查」，於今年2月23日至3月1日，以18歲以上、且有北宜路線旅運經驗者為對象，採市話與手機雙軌電話訪問，完成電話有效樣本2924份。

為避免宜蘭、花東人口比例偏低影響結果呈現，調查依居住縣市分為宜蘭縣、北北基桃、新竹以南縣市，以及花蓮台東縣民等4組，各組抽樣誤差在4.5%以內，樣本結構經加權後具母體代表性。此外，公民幫推同步派員至宜蘭礁溪、宜蘭市、羅東三大交通場站進行實體問卷，蒐集第一線民眾意見，取得有效樣本490份。

根據調查結果發現，在「行車時間／班次／票價」，宜蘭縣「往返雙北」短途旅次者偏好北宜台鐵、「往返桃園以南」長途旅次者則偏好北宜高鐵，花蓮台東與北北基桃民眾偏好北宜台鐵，新竹以南民眾偏好北宜高鐵，宜蘭交通場站旅客則偏好北宜台鐵。

另外，在「換車轉乘」、「宜蘭長期發展」、「建設與營運成本」等議題部分，電訪4大區域民眾與交通場站旅客民眾均明顯偏好北宜台鐵。

公民幫推指出，由於高鐵延伸宜蘭計畫僅規畫在宜蘭與羅東之間設1座宜蘭新站，旅客抵達宜蘭後，若要前往其他鄉鎮或花東地區皆須換車轉乘；考量此因素後，除宜蘭縣「往返桃園以南」長程旅次仍偏好北宜高鐵外，電訪4大區域民眾與交通場站旅客民眾，在其他所有情境下皆明顯偏好北宜台鐵，是民眾從「速度」轉為考量「實際抵達目的地便利性」後最關鍵的偏好差異。

此外，宜蘭縣民有50.7%認為，北宜台鐵更符合宜蘭長期發展需求，支持高鐵案者僅38.5%，其他3區域民眾與交通場站旅客民眾也持相同看法；也就是說不分居住地，多數民眾與實際使用者皆擔憂「高鐵集中於單一新站」可能加劇宜蘭內部城鄉發展的不平衡。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書說，此次民調結果直接推翻政府的「8成支持度」，政府民調問的是沿線居民「支不支持高鐵」，民眾聽到高鐵直接聯想比較快、去台北方便，當然就支持，但關鍵在於那份民調中，有4成受訪者是第一次聽過宜蘭高鐵計畫，政府什麼背景資訊都沒提供，「你用完全相同的問題去做直鐵民調，也會得出8成支持；甚至說蓋北宜捷運搞不好也是8成」。

劉仲書表示，今天公布的民調，不是只問「要不要高鐵」，而是盡量把資訊公開後，再請民眾評估與選擇，要求政府補足公民參與程序、進行深度對話，讓宜蘭人在完整資訊下，重新擁有選擇的權利。

台鐵產工理事趙尚喆指出，從交通部提供的環評報告書初稿可見，北宜高鐵不僅涉及逾4000億元的龐大公帑，更將造成台鐵虧損與未收益合計逾400億元的財務缺口，主張北宜直鐵方案應重新被納入評估，善用既有路網與土地，無論在硬體建設成本還是旅客轉乘便利上，都比新建高鐵更具效益。

台灣鐵路暨國土規畫學會秘書長黃柏森指出，北宜新線將近30年以來要解決的都不只是宜蘭，而是整個東部鐵路的快捷與便利，此次民調中可見，花東民眾對於台北要轉乘有存疑，有7成會選擇搭乘台鐵直達台北，而非在宜蘭轉乘高鐵。

黃柏森認為，若花東民眾在高鐵延伸宜蘭後仍希望搭乘台鐵列車直達台北，屆時不僅無法減少行車時間，高鐵延伸宜蘭假設的轉成運量也會減少，鐵道局聲稱直貼無法解決的樹林-七堵間容量不足問題，就算換成高鐵一樣無法解決，最後將造成重複的資源投入，產生台鐵、高鐵兩間公司的雙輸競爭，建議政府及各單位能從根本解決台鐵樹林-七堵的容量問題，而非用無法解決問題的高鐵延伸轉移注意力。

台鐵 高鐵 宜蘭 北宜高鐵

延伸閱讀

台東7村里成功爭取 2車次自強號7月起停靠康樂站

停11分收60元！宜蘭後站停車場驚傳「非法營業半年」恐引爆消費糾紛

高鐵端午疏運加開92班次 開放搶票時間出爐

台鐵端午連假搶票已賣7萬張 台北-花東有零星座位 沒搶到這天還有機會

相關新聞

清潔員遭鼠咬…國內第3例漢他個案 疾管署公布基因定序 不會人傳人

基隆市驚傳漢他病毒個案，40多歲男子在基隆市工作場地發現老鼠，但清潔時卻徒手捕鼠被咬傷。男子於5月2日因發燒、食欲變差至外縣市醫院就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒後依法通報，昨天中午初步化驗結果陽性進而確診。衛福部疾管署表示，此為今年第三例漢他病毒個案，經基因病定序感染「首爾型漢他病毒」，不會人傳人，患者預計今天出院。

M痘列法定傳染病4年首見 1個案境外染病 疾管署：他出國做「這事」

衛福部疾管署公布，國內5月新增2例M痘確定病例，其中一人為國內首例第I分支Ib子分支個案，自泰國境外移入，為北部20多歲男性，自述4月曾於泰國與不特定人士發生不安全性行為，回國後生殖器出現水疱、手腳出疹等症狀，就醫採檢通報後確診M痘。

民團「高鐵延伸宜蘭」民調 花東民眾7成選台鐵直達台北

高鐵延伸宜蘭爭議未解，民團堅稱該畫決策程序有瑕疵、阻礙台鐵營運發展，並自辦民調，質疑政府宣稱的「高鐵獲8成民意支持」具有誤導性，其中，在「換車轉乘」、「宜蘭城鄉發展失衡」、「建設成本」部分，民眾更偏好台鐵直鐵方案，除持續呼籲北宜直鐵方案應重新納入評估，也要求政府補足公民參與程序，讓宜蘭人在完整資下，重新擁有選擇的權利。

賣過期14年「殭屍肉」知名飯店也受害 食品商夫妻脫產…檢怒：從重量刑

高雄市仁武區「柏昇食品公司」被查出涉嫌長期將過期長達數年的豬肉絲、雞爪及雞翅，改標偽裝成新鮮肉品，販售給多家知名飯店、連鎖商場與餐廳，橋頭地檢署依違反食品安全衛生管理法及三人以上加重詐欺取財等罪嫌，將負責人謝姓夫妻檔起訴，並對該公司求處500萬元罰金，但謝姓夫妻早已趁機脫產，檢察官因此建請法院從重量刑。

猝死毫無徵兆？體內早藏致命導火線 日法醫籲留意「血壓上升」

根據日媒東洋經濟Online報導，解剖過約6千具遺體的法醫高木徹也指出，許多看似毫無徵兆的「猝死」，其實在死者生前就已埋下致命的導火線。解剖結果顯示，多數猝死者的體內早就存在不斷惡化的疾病，只是由於動脈硬化或肝臟疾病等生活習慣病，通常很難自己發現，直到危及生命時才突然爆發，讓旁人誤以為是突發狀況。

撿便宜要快！蘋果官網上架多款整修品 M5版MacBook Pro可省1萬元

購買蘋果（Apple）的產品時，選擇官方推出的整修品（整新品）是省錢的好方式，但整修品往往可遇不可求。近日蘋果在官網上架了多款Mac系列的整修品，有需要的果粉還請把握機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。