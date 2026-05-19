向兩個故鄉致敬 張正傑獨奏會「從基隆到維也納」用簡單打動人心

「基隆和維也納兩座城市形塑了我。」大提琴家張正傑生於基隆，15歲遠赴奧地利維也納留學，在歐洲生活13年。他以自身生命歷程為軸線串聯「兩個故鄉」，邀來同樣生於基隆的作曲家林佳瑩創作新曲「基隆嶼」、加上長年合作夥伴鋼琴家廖皎含，打造張正傑大提琴獨奏會「從基隆到維也納」，30日起在衛武營、國家兩廳院、台中歌劇院巡迴演出。

張正傑表示，今年是基隆建城 400年，舉辦這場獨奏會更具歷史意義。他希望透過音樂，向出生地基隆與音樂養成之地維也納「兩個故鄉」致敬。

林佳瑩創作、將於「從基隆到維也納」首演的「基隆嶼」，以義大利文 Isolotto（小島嶼）為意象延伸，呼應大提琴「盧傑利」所承載的音樂語境與義式琴韻，同時扣緊作曲家與演出者共同的故鄉——基隆。

林佳瑩透露，張正傑希望她能創作一首簡單、卻能打動人心的曲子。她形容「基隆嶼」是一幅印象畫—聽眾「就像在濱海公路上開車馳騁，而基隆嶼隱隱浮現於前方的盡頭」，馳騁的流動感與清新的靈感在海面與空氣間不斷浮現與延展，「只能感受無法言傳」。

而在維也納的音樂篇章中，張正傑將演出舒伯特「琶音琴奏鳴曲」，展現奧地利古典浪漫樂派的優雅與抒情，也呼應其音樂養成背景，呈現兩地文化的深層對話。

●張正傑大提琴獨奏會《從基隆到維也納》5月30日於衛武營國家藝術文化中心表演廳、6月6日於國家兩廳院演奏廳、9月19日於台中歌劇院中劇院，購票請上OPENTIX售票系統