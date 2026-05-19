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水泥業空汙排放標準修正 戴奧辛、一氧化碳等納管

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
水泥業示意圖。圖／AI生成
水泥業示意圖。圖／AI生成

為因應資源循環、淨零碳排與空氣品質維護目標，環境部昨日修正發布「水泥業空氣汙染物排放標準」，將戴奧辛與12項重金屬等有害空氣汙染物納入管制，同時增訂氟化氫（HF）、氯化氫（HCl）及一氧化碳（CO）等標準，並導入原物料與替代燃料篩選的料源管控機制，引導產業積極落實源頭減量。

環境部表示，國內水泥窯協同處理廢棄物再利用燃料的比例持續增加，為防範多元化料源可能帶來的汙染潛勢，同時考量水泥業汙染排放與進料成分具備高度關聯性，本次修法特別導入「原（物）料與燃料篩選及使用量配比管理計畫書」制度，鼓勵業者配合自身水泥窯的處理能力來篩選原料，促使業者掌握資源循環物料成分，並藉由篩分控管與進料配比的調整，從源頭確保排放符合規定。

此外，考量產業界需要時間進行設備升級與參數調整，本次修法亦提供緩衝配套，業者得於今年10月30日前提出前述配比管理計畫書，報請地方主管機關核定緩衝期限，給予合理應變空間，且該緩衝期限最遲不得逾2029年1月1日。

環境部強調，本次修法歷經多次跨部會與產官研商，充分凝聚各界共識。透過「末端排放加嚴」與「料源成分控管」雙軌並行，兼顧循環經濟與空污管控。未來環境部將持續以嚴謹的科學數據與宏觀的法制架構，協助產業穩健升級，共創經濟發展與環境保護的永續未來。

此外，對於近期外界關心苯（a）駢芘（BaP）對環境的影響，環境部將持續關注此汙染物，並已透過石化園區類型之特殊性工業區測站進行長期量測，統計2022年至2024年特殊性工業區執行環境大氣BaP檢測結果，濃度平均為0.07 ng/m3（雲林離島式基礎產業園區）、 0.15 ng/m3 （林園產業園區）、 0.136 ng/m3 （臨海產業園區），皆低於國外標準。環境部也已規畫於今年推動研修有害空氣汙染物排放標準，將BaP納入排放標準管制。

空氣汙染 重金屬 環境部

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