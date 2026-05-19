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友善視障族群！食藥署擬要求非處方藥仿單QR Code連結官方無障礙平台

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署近期預告訂定「西藥非處方藥仿單與外盒刊載應遵行事項」草案，並廢止其前身「西藥非處方藥仿單外盒格式及規範」，重點為要求藥商將藥品外盒QR Code內容，從現行連結自藥商藥商網站說明，改為連結至食藥署「藥品仿單查詢平台」。本報資料照片。
衛福部食藥署近期預告訂定「西藥非處方藥仿單與外盒刊載應遵行事項」草案，並廢止其前身「西藥非處方藥仿單外盒格式及規範」，重點為要求藥商將藥品外盒QR Code內容，從現行連結自藥商藥商網站說明，改為連結至食藥署「藥品仿單查詢平台」。本報資料照片。

衛福部食藥署近期預告訂定「西藥非處方藥仿單與外盒刊載應遵行事項」草案，並廢止其前身「西藥非處方藥仿單外盒格式及規範」，重點為要求藥商將藥品外盒QR Code內容，從現行連結自藥商網站，改為連結至食藥署「藥品仿單查詢平台」，該網頁符合無障礙網頁規範，且可用語音方式播放內容，提升視障族群獲得資訊便利性。

衛福部曾在105年公告「西藥非處方藥仿單外盒格式及規範」，食藥署藥品組簡任技正楊博文指出，為增進非處方藥品資訊可近性，該規範要求包括指示藥、成藥在內的西藥非處方藥物，外盒應刊載QR Code，民眾掃描後需可獲取品名、適應症、藥物用法用量與劑型等資訊，且應標註於藥品外盒開口最大面積處右下方，若為圓柱形包裝則需標示於上蓋或底蓋。

楊博文指出，食藥署預告「西藥非處方藥仿單與外盒刊載應遵行事項」草案，並同步廢止前述「西藥非處方藥仿單外盒格式及規範」，主要是配合視障族群所提建議，將藥品外盒QR code內容，調整為連結至「藥品仿單查詢平台」之該藥品電子仿單，以利不同族群民眾查閱完整仿單資訊，並規劃給予業者緩衝期至116年7月1日前完成。

未來民眾於購買西藥非處方藥品前，可透過手機上網掃描外盒QR Code，連結至「藥品仿單查詢平台」查閱該藥品電子仿單。楊博文說，食藥署藥品仿單查詢平台符合無障礙網頁規範，可透過手機內建語音方式播放內容，以提升視障者等族群取得藥品資訊之便利性；本次修正主要考量為方便視障族群取得非處方藥物相關資訊，與食藥署推動藥品仿單無紙化政策無關。

食藥署

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