聽新聞
0:00 / 0:00
友善視障族群！食藥署擬要求非處方藥仿單QR Code連結官方無障礙平台
衛福部食藥署近期預告訂定「西藥非處方藥仿單與外盒刊載應遵行事項」草案，並廢止其前身「西藥非處方藥仿單外盒格式及規範」，重點為要求藥商將藥品外盒QR Code內容，從現行連結自藥商網站，改為連結至食藥署「藥品仿單查詢平台」，該網頁符合無障礙網頁規範，且可用語音方式播放內容，提升視障族群獲得資訊便利性。
衛福部曾在105年公告「西藥非處方藥仿單外盒格式及規範」，食藥署藥品組簡任技正楊博文指出，為增進非處方藥品資訊可近性，該規範要求包括指示藥、成藥在內的西藥非處方藥物，外盒應刊載QR Code，民眾掃描後需可獲取品名、適應症、藥物用法用量與劑型等資訊，且應標註於藥品外盒開口最大面積處右下方，若為圓柱形包裝則需標示於上蓋或底蓋。
楊博文指出，食藥署預告「西藥非處方藥仿單與外盒刊載應遵行事項」草案，並同步廢止前述「西藥非處方藥仿單外盒格式及規範」，主要是配合視障族群所提建議，將藥品外盒QR code內容，調整為連結至「藥品仿單查詢平台」之該藥品電子仿單，以利不同族群民眾查閱完整仿單資訊，並規劃給予業者緩衝期至116年7月1日前完成。
未來民眾於購買西藥非處方藥品前，可透過手機上網掃描外盒QR Code，連結至「藥品仿單查詢平台」查閱該藥品電子仿單。楊博文說，食藥署藥品仿單查詢平台符合無障礙網頁規範，可透過手機內建語音方式播放內容，以提升視障者等族群取得藥品資訊之便利性；本次修正主要考量為方便視障族群取得非處方藥物相關資訊，與食藥署推動藥品仿單無紙化政策無關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。