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國手是我同事！從靶場轉職星宇航空 黃正豪聽障射擊奪金身分才曝光

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
聽障射擊國手黃正豪去年轉職進入星宇航空工作，今年仍在全障運摘金。圖／新北市體育局提供
聽障射擊國手黃正豪去年轉職進入星宇航空工作，今年仍在全障運摘金。圖／新北市體育局提供

115年全國身心障礙國民運動會今天在公西靶場進行第二天射擊賽事，代表台北市出賽的黃正豪，在聽覺障礙男子組10公尺空氣步槍以583.6分衛冕成功。不過，過去一年多跨入職場、轉換跑道的他，賽後卻坦言：「退步了！」

曾多次代表台灣參加聽障奧運的黃正豪，過去長期在公西靶場工作，生活幾乎與射擊密不可分。不過去年為尋求人生突破，他離開熟悉的射擊環境，轉職至 STARLUX Airlines（星宇航空）人力資源室，從國家級靶場跨入節奏緊湊的航空業內勤工作。

黃正豪坦言，剛進入新環境時壓力很大，「以前都是在射擊相關的工作，忽然換到完全不一樣的領域，一開始真的非常有壓力」；加上個性低調，他並未主動向同事提及自己是聽障射擊國手，直到這次為全障運請假參賽，身分才曝光。

他表示，轉職後最大的挑戰，是訓練時間被大幅壓縮。過去在靶場工作時，射擊就是生活重心，現在則必須利用下班後的時間，前往林口運動中心練習，「有時候會加班，只能利用零碎時間，能練多少就練多少。」

黃正豪說，兼顧工作與訓練最大的考驗，其實是精神狀態，「下班以後，其實腦袋已經有點累了，比較沒有辦法百分之百專心射擊。」這也是他認為今年雖然成功奪金，但成績仍不如過往的原因。

不過，在國手身分曝光後，他也獲得主管支持，不僅鼓勵他參賽，也協助他更有效率掌握工作節奏。黃正豪說，現在只能盡可能在工作與訓練間找到平衡，「今天能做的先做完，明天的就明天再做。」

談到未來，他表示，只要還有機會入選代表隊、國際賽成績達標，仍希望能再次披上國家隊戰袍；若沒有機會，也會在航空業崗位上持續努力。

聽障射擊國手黃正豪去年轉職進入星宇航空工作，今年仍在全障運摘金。圖／新北市體育局提供
聽障射擊國手黃正豪去年轉職進入星宇航空工作，今年仍在全障運摘金。圖／新北市體育局提供

聽障射擊國手黃正豪去年轉職進入星宇航空工作，今年仍在全障運摘金。圖／新北市體育局提供
聽障射擊國手黃正豪去年轉職進入星宇航空工作，今年仍在全障運摘金。圖／新北市體育局提供

聽障射擊國手黃正豪去年轉職進入星宇航空工作，今年仍在全障運摘金。圖／新北市體育局提供
聽障射擊國手黃正豪去年轉職進入星宇航空工作，今年仍在全障運摘金。圖／新北市體育局提供

星宇航空 國手

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