28歲男看電影時腦幹中風 醫：和高血壓且長期熬夜有關

1名28歲男性有高血壓且長期熬夜，日前在看3D電影時，左眼突然嚴重眩暈、複視，經緊急送醫已腦幹中風，所幸緊急搶救才救回一命。平等澄清醫院神經內科醫師杜怡萱表示，患者確診為「左側延腦梗塞」，與長期久坐不動、血壓居高不下、作息不良與失眠、體重過重等不良生活型態有關。

她說，患者過去沒有特殊病史，但有長期高血壓卻未服藥控制。急診時出現吞嚥困難與雙手麻木現象，立即收治住院，並啟動醫療團隊迅速投予抗血小板藥物與腦循環促進劑。住院期間，針對血壓波動及失眠問題進行藥物調整。同時，為了改善中風引起的吞嚥困難，亦及早介入復健治療。

杜怡萱說，年輕人發生腦幹中風並非偶然，而是與日常生活習慣有極大關係，例如長期久坐不動、血壓居高不下、作息不良與失眠、體重過重等不良生活型態，都可能讓心血管提早崩壞，成了誘發中風的致命推手。

她說，患者被送到急診時的血壓高達 190/112 mmHg，還說從未量過血壓，不知道自己血壓竟然這麼高，而且有長期熬夜習慣，導致長期失眠，必需依賴藥物才能入睡。

杜怡萱說，許多年輕人從不量測血壓，一旦有高血壓的情形，長期破壞血管內皮，就成為無聲殺手，增加中風風險。長期熬夜、睡眠品質不佳會導致交感神經持續亢奮，引發血壓波動與心律不整。尤其，現代上班族常在電腦前一坐就是大半天。缺乏運動會導致血液黏稠度增加、靜脈回流變差，極易促使血栓形成。

她說，腦幹中風的初期症狀常被誤認為是「太累」或「感冒」，但如果有單純的頭暈、看東西有疊影、或是喝水容易嗆到等，千萬不可自恃年輕，應戒除久坐習慣、控制體重，並定期進行血壓與心血管健康檢查。若出現突發性的神經學症狀，務必盡早就醫，把握黃金治療期。

尤其，體重過重的人要有效減重，因為肥胖往往伴隨代謝症候群，不僅加重心臟負擔，更是促發高血壓、高血脂的源頭，讓血管壁提早硬化、狹窄。