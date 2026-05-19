中東戰事釀保險套之亂？食藥署：市售67款均正常供貨

全球最大保險套供應商「康樂」，為知名保險套品牌「杜蕾斯」上游廠商，近期指出因中東戰事，已導致生產成本增加，台中市議會多名議員，近期關注保險套短缺及可能漲價。對此，衛福部食藥署指出，目前國內核可保險套醫材有效許可證共67張，目前供貨均正常，缺藥平台並未接獲保險套短缺相關通報，將持續關注這類產品供應情形，即時因應。

台中市資深議員張瀞分昨天在市議會關心，受中東局勢及伊朗戰爭影響，全球石油價格與原物料成本大幅飆升，連帶導致保險套缺貨，恐影響公共衛生，全球最大保險套製造商「康樂」已公開警告，保險套供應鏈供不應求狀態，國際上已有部分開發中國家的庫存見底，而保險套作為性病防治與避孕的第一道健康防線，若出現嚴重缺口或價格大幅上調，將對公共衛生體系造成深遠影響。

食藥署指出，保險套屬於醫療器材，按醫療器材分類分級管理辦法，為「L.5300保險套」品項鑑別範圍，國內目前核准有效許可證共67張，經洽國內主要生產業者及進口指標性業者，目前供貨正常。食藥署「西藥醫療器材供應資訊平台」亦未接獲衛生套相關產品之短缺通報，將持續關注該產品之供應情形，即時應處。而前述市售67款保險套，其中19項為杜蕾斯相關產品。

為防治性病，台中市今年預計再新增67台保險套販賣機，年底前總數達103台，且售價維持為10元。市長盧秀燕昨說，保險套不僅涉及疾病預防，也攸關生育意願。鑑於國際情勢，比如戰爭導致的運輸困難及原物料上漲，已造成全球保險套價格上漲且供應量減少，但市場需求卻反常增加30%，無論是在藥局或一般商店販售，將針對保險套的價量變動落實監控與掌握。