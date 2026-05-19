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咳嗽、胸悶以為感冒加更年期…5旬婦確診心衰竭 醫破解1迷思

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯新國際醫師林淑馨提醒持續胸悶，下肢水腫是警訊，務必盡快診斷找出病因。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫師林淑馨提醒持續胸悶，下肢水腫是警訊，務必盡快診斷找出病因。圖／聯新國際醫院提供

桃園市年近5旬婦人生活規律、不菸不酒且無慢性病，因咳嗽持續一個月加上胸悶，原以為是感冒或更年期不適，直到雙腳水腫、心悸、呼吸喘覺得不對， 趕緊求助聯新國際醫院。

聯新國際醫院心臟內科醫師林淑馨表示，患者到院時心跳偏快，胸部X光可見心臟擴大與雙側肋膜積水，進一步透過心臟超音波觀測，發現心臟功能僅剩 31%（正常值為50%），診斷為心臟衰竭。經治療後呼吸喘和下肢水腫明顯改善，後續以X光追蹤，心臟擴大和肋膜積水均恢復正常。

林淑馨指出，女性心臟衰竭的成因與男性不同，男性心衰竭常因心血管疾病導致，而女性心衰竭發病年紀較晚，合併糖尿病、高血壓與肥胖的比例較高，尤其是更年期後發生率。女性心衰竭症狀也常不典型，不少患者初期徵狀並非胸悶或呼吸喘，而是以下肢水腫、疲倦、頭暈、心悸等表現，常被誤認為是壓力大或更年期症狀而延誤就醫。

除了生理變化，情緒壓力也是誘發心肌病變的導火線，會出現俗稱「心碎症候群」的章魚壺心肌病變。林淑馨提醒，此症好發於遭遇重大情感衝擊或壓力時，患者心尖部位突然麻痹停止收縮，形狀宛如捕捉章魚的壺罐，女性發生率約為男性七倍。症狀與急性心肌梗塞極為相似，但心導管檢查卻顯示血管正常。所幸多數患者在經適當治療後，心臟功能有機會逐漸恢復。

聯新國際統計顯示男女心血管疾病風險存在「時間差」，男性自45歲起心血管疾病風險開始增加，女性受雌激素保護，55歲或停經後才攀升。雌激素如同心血管「防護罩」，具備擴張血管、抗發炎、調節血脂及減少心肌重塑等關鍵功能；一旦失去雌激素保護，高血壓、高血脂、心血管疾病與心肌病變風險將迅速追平男性

林淑馨提醒，自行補充荷爾蒙恐增加乳癌與血栓風險，不建議以此預防心臟病，若是早發性停經的女性，仍須經婦產科評估後，再判斷是否需要補充。目前心臟衰竭分為兩種類型。男性較常見收縮性心衰竭，即心臟無力將血液打出去，常見原因為心血管疾病，女性則多屬舒張性心衰竭，後者的特點是心臟收縮力看似正常，但心肌變得肥厚或僵硬，導致血液無法順利流入心臟，充血功能變差，猶如「油箱裝一點油就滿」，常與高血壓或肥胖有關。

治療上，收縮性心衰竭有成熟的藥「四本柱」（ACEI/ARB/ARNI、Beta-blocker、MRA、SGLT2 抑制劑），可顯著降低死亡率與再住院率，但舒張性心衰竭目前仍缺乏特效藥，臨床以SGLT2 抑制劑改善舒張性心衰竭症狀，並針對高血壓等共病進行治療。林淑馨強調藥是保命符，即使喘與水腫好轉，只有三成患者能恢復正常心臟收縮功能，多數仍需終身服藥以降低復發率與死亡風險。

林淑馨說明護心之道，最好的藥方就在生活中。飲食應遵循「低鹽、低油、低糖、高纖維」原則，並維持每周5天、每次30分鐘的有氧運動如快走、太極。最重要的是，不要因為不好意思或怕小題大做，而不敢就醫延誤診斷與治療；更年期不是健康衰退的起點，而是人生下半場的轉折，仔細聆聽身體的細微訊號，才能真正守住女性下半人生的心臟健康。

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