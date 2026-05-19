10隻老鼠就有1隻恐帶漢他病毒！醫示警：這項回收一定要做好

基隆傳出疑似漢他病毒病例，引發憂心。醫師提醒，漢他病毒並非只會透過老鼠咬傷傳染，鼠類的糞便、尿液甚至帶有病毒的飛揚塵土，都可能成為感染來源。隨著夏季來臨、氣溫升高，加上下雨、颱風增加，老鼠活動也更頻繁，民眾若忽略環境衛生與廚餘處理，恐讓鼠患問題更加嚴重。

台安醫院感染科主任楊祖光表示，其實台灣過去就存在漢他病毒，只是「不是疫情突然升溫，而是檢驗變多了」。研究曾發現，台灣約有近一成老鼠帶有漢他病毒，「大概10隻老鼠裡，就有1隻可能帶病毒」，而一般民眾血清檢測中，約有4%的人曾接觸過漢他病毒，只是許多人症狀輕微，可能當成普通感冒就痊癒。

根據衛福部疾病管制署資料，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，主要宿主為鼠類等齧齒動物。人類若吸入遭鼠類排泄物汙染的塵土、接觸受汙染物品，或被帶有病毒的鼠類咬傷、抓傷，都有感染風險。

楊祖光指出，「首爾型漢他病毒」（Seoul virus）是台灣本土鼠類最常檢出的漢他病毒型別，相較國外部分高致死率病毒株，症狀相對較輕，但仍不可掉以輕心，尤其年長者、慢性病患者或免疫力較差族群，感染後仍可能演變成重症。

楊祖光分析，漢他病毒問題的根源，仍與「鼠患增加」有關，而鼠患背後最重要的因素，就是食物來源。只要有廚餘、剩食隨意丟棄，老鼠就會聚集繁殖，「牠有東西吃，數量就會愈來愈多」。不只老鼠，包括蟑螂等病媒問題也常一起增加。

環境管理是屬患的防治重點，楊祖光提醒，家中廚餘、飼料應妥善密封，排水溝、防火巷、雜物堆等鼠類熱區，也要定期清理。在清理老鼠排泄物時，不能直接掃地揚塵，應先開窗通風，並戴上口罩與橡膠手套，再以稀釋漂白水消毒後清理，避免病毒隨灰塵飛散而吸入。

若遭老鼠咬傷，楊祖光說，除了漢他病毒外，還要小心「鼠咬熱」等細菌感染。因老鼠口腔本身就帶有細菌，被咬後應立即就醫，進行傷口清創、止血、必要時使用抗生素及破傷風預防。

漢他病毒潛伏期通常不會立刻發病，病毒潛伏期可能長達1至2周，甚至1至2個月，若曾被老鼠咬傷，後續出現發燒、肌肉痠痛、倦怠、腸胃不適等症狀，一定要主動告知醫師曾有鼠類接觸史，才能協助判斷病因。

楊祖光提醒，夏季、豪雨或颱風期間，老鼠容易因棲地積水而竄出活動，近期若進入老舊公寓、地下室、工地或環境較髒亂場所，都應提高警覺，必要時可配戴口罩，降低暴露風險。