520登記結婚 萬丹戶政所贈家電…還有一大好禮

520諧音我愛你，迎接520結婚登記熱潮，屏東縣萬丹戶政事務所推出「萬分幸福．丹心不渝」結婚周系列活動，參加登記結婚的新人就能獲得好禮。其中一對新人520當天將穿著和服登記結婚，讓現場更添浪漫日式氛圍。

萬丹戶政事務520「萬分幸福．丹心不渝」主題，打造浪漫結婚背板，讓新人們進行浪漫的「抽捧花挑戰」，為人生重要時刻留下最具紀念價值的畫面。另外還有「把愛畫成一輩子」活動，事先預約520當日上午辦理結婚登記者，將由畫家現場為新人繪製專屬Q版人物畫。

萬丹戶政所表示，將會贈送新人們象徵好運與幸福傳承的「金鏟子」，盼大家早生貴子；另外還有不挑鍋電陶爐、隨行電動冰沙果汁機、香氛禮盒等生活所需禮品，陪伴新人們新婚後的生活。萬丹鄉農會也加碼贈送金圓滿禮盒，包括萬丹特色蜜汁紅豆禮盒，祝福新婚生活甜甜蜜蜜。

有一對因志工服務結緣的五年級生新人，也將於520當天攜手走進萬丹戶政所，為人生寫下新篇章。女方因長年投入日語教學工作，在圓山大飯店從事日語導覽志工服務，認識同擔任志工的男方。

兩人因志工活動相識，且在人生較成熟階段才遇見彼此，更加珍惜這段得來不易的緣分，決定共度一生。萬丹戶政事務所退休股長陳美英女婿得知，便邀請兩人在520當天到萬丹戶政所辦理結婚登記，新人也將在當天身穿日本和服到場辦理結婚登記，展現濃厚日式風情與文化特色。讓這段佳話成為地方美談。

屏東縣萬丹戶政事務所將舉辦520活動結婚登記活動，圖為去年活動照。圖／萬丹戶政事務所提供