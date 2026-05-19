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緩解嚴重高山症利器PAC巡檢 剛測完就救人一命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣野外地區緊急救護協會背負PAC桶通過素密達斷崖。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
台灣野外地區緊急救護協會背負PAC桶通過素密達斷崖。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供

台灣野外地區緊急救護協會今年4月13日至17日協助完成聖稜線I型沿線的PAC（攜帶型加壓袋）年度巡檢，確認九九山莊、中霸山屋、霸南山屋、素密達山屋、雪北山屋及三六九臨時營地等6處設備都功能正常，巡檢完成不到兩周，素密達山屋就發生山友高山症案件，PAC立即派上用場，成功協助患者撐過等待救援的關鍵時間。

雪霸國家公園管理處指出，PAC是緩解嚴重高山症有效利器，運作原理如同一個物理性的魔術盒，利用腳踏幫浦增加袋內壓力，在完全無須電力的情況下，能模擬下降高度約1500至2000公尺的氣壓環境，為病患提供充足的氧氣量。這些設備在高山低氧環境中，成為山友與死神拔河時的重要生命支柱。

雪管處表示，今年4月29日一名45歲男性山友在攀登聖稜線途中，在素密達山屋附近發生嚴重高山症，因天候惡劣導致直升機無法立即起飛救援，受阻長達2天，幸好現場隊伍及時使用素密達山屋內剛檢測完不到兩周的PAC穩定生命徵象，最終與地面救難人員接觸，順利由救援直升機吊掛平安下山。回顧此案例，正是靠著素密達山屋內的PAC才成功撐過黃金救援時間，最終平安下山。證明PAC雖不能直接治癒高山症，卻是與死神拔河時最重要的「待援時間延長線」。

雪霸園區內目前共有11處山屋配置PAC，這些一個就重達數十公斤的設備，全是靠志工憑藉體力與毅力，走過崩壁與陡坡，以人力背負上山。雪管處強調，每台PAC的存在都象徵著社會的善意，籲請山友務必共同愛護這些設備。

過往巡查中，偶爾會發現少數山友將放置PAC的儲存桶誤認為垃圾桶或廚餘桶，這種行為將導致設備損壞。提醒大家，PAC是公物更是救命器，如發現蓄意破壞者，將依雪霸國家公園區域內禁止事項第14點裁罰；唯有每位登山者都抱持著「愛護公物，守護生命」的自律，這份溫暖的救命資源才能代代延續。

雪管處強調，雖然PAC能緩解症狀，但要再次呼籲，高山症並不挑人，無論體能再強、經驗再富，只要身體適應高度的速度跟不上上升速度，就可能發作。請山友牢記「3D」口訣Down、Down and Down（下降、下降、再下降）。在高海拔地區，任何頭痛、嘔吐、呼吸困難、行走不穩等症狀，在未證明是其他原因前，都應視為高山症緊急處置。

山友如在行程早期發現身體不適，請務必拿出勇氣選擇下撤，PAC是最後的保險，負責任的態度與適當的高度適應（建議先於2500公尺左右適應一晚）才是預防高山症的最佳良方。高山的美景永遠都在，準備好了，下次再來。

台灣野外地區緊急救護協會背負PAC桶通過大霸尖山霸基。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
台灣野外地區緊急救護協會背負PAC桶通過大霸尖山霸基。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供

雪霸園區內的山屋配置PAC，周邊均張貼操作注意事項，可供山友指引使用PAC。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸園區內的山屋配置PAC，周邊均張貼操作注意事項，可供山友指引使用PAC。圖／雪霸國家公園管理處提供

志工在雪北山屋檢測PAC情形。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
志工在雪北山屋檢測PAC情形。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供

放置於素密達山屋的PAC桶及操作說明供山友使用。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
放置於素密達山屋的PAC桶及操作說明供山友使用。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供

台灣野外地區緊急救護協會及志工在中霸山屋檢測PAC情形。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供
台灣野外地區緊急救護協會及志工在中霸山屋檢測PAC情形。圖／台灣野外地區緊急救護協會提供

高山症

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