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加強慢性病防治與照護 賴清德推動「三高防治888計畫」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
總統賴清德上午出席童綜合「白沙屯媽祖醫院」開工動土典禮，他在致詞時拋出888醫療計畫。記者吳傑沐／攝影
總統賴清德上午出席童綜合「白沙屯媽祖醫院」開工動土典禮，他在致詞時拋出888醫療計畫。記者吳傑沐／攝影

童綜合「白沙屯媽祖醫院」今天舉辦開工動土典禮，受邀出席的總統賴清德致詞時提「三高防治888計畫」，以加強慢性病防治與照護，目標是八成病人接受醫師治療、八成民眾獲得醫師護理或營養師健康諮詢、八成民眾持續在醫院看診，提升全民健康管理及醫療服務覆蓋率。

賴總統表示，他上任後，在中央部門成立健康台灣推動委員會，並以高推估方式計算健保總額，2024年健保總額已達一兆八十二億元，推動健康台灣生根計畫五年預算四百八十九億元，鼓勵醫學中心、區域醫院、診所及學術單位提出全人醫療相關計畫申請。

健康台灣生根計畫聚焦全人醫療功能，涵蓋基層醫療及各年齡層不同疾病，要求各單位針對新生兒、少年、青年、成年、壯年及老年不同區域疾病提出具體計畫，以精準改善健康狀況；並將癌症列為首要目標，設定2030年死亡率降低三分之一，針對台灣十大死因第一名癌症擴大健康篩檢，今年癌症篩檢人次已超過六百萬，以利早期發現與治療。

他表示，癌症治療採用精準治療及再生醫療技術，並提出癌症治療基金法案，協助經濟困難民眾接受先進治療，提升全國癌症患者的醫療可及性與治療品質。

另外，高血壓、高血脂、高血糖等慢性病常造成重大後遺症，雖然台灣平均壽命提升至80歲，但平均不健康年齡達88.4歲，顯示國人有約十分之一時間處於不健康狀態，可能是臥病在床或坐輪椅或身體調養中。

為加強慢性病防治與照護，他也提出888計畫，目標是八成病人接受醫師治療、八成民眾獲得醫師護理或營養師健康諮詢、八成民眾持續在醫院看診，以提升全民健康管理及醫療服務覆蓋率。

童綜合「白沙屯媽祖醫院」今天舉辦開工動土典禮，總統賴清德受邀出席，與童綜合董事長童敏哲共同擔任主祭。記者吳傑沐／攝影
童綜合「白沙屯媽祖醫院」今天舉辦開工動土典禮，總統賴清德受邀出席，與童綜合董事長童敏哲共同擔任主祭。記者吳傑沐／攝影

慢性病 三高 賴清德

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