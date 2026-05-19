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防非洲豬瘟、口蹄疫及豬瘟入侵 基隆關籲旅客切勿攜帶含肉製品入境
基隆關表示，我國今年4月6日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，重獲亞洲唯一口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」榮耀，但中國大陸近期爆發南非型（SATI）口蹄疫疫情，為守護國人健康及農畜產業安全，海關將持續強化邊境肉品查緝，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶含肉製品返臺。
基隆關說明，據往年統計，端午假期為入境旅客違規攜帶含肉製品（包括豬肉糕餅、豬肉條、水餃、火腿等）高峰，海關持續宣導以提升民眾防疫意識，並加強查緝來自中國大陸（含港澳地區）、越南等非洲豬瘟、口蹄疫及豬瘟等疫區的旅客行李，凡查獲來自疫區含肉製品者，均移由農業部動植物防疫檢疫署依動物傳染病防治條例第45條之1規定，處1萬元以上100萬元以下罰鍰，其中旅客自近三年發生非洲豬瘟國家（地區）違規攜帶含肉製品者，據「違反動物傳染病防治條例第三十四條第二項規定案件裁罰基準」規定，初次違規者處20萬元罰鍰，再犯者處100萬元罰鍰，籲請民眾留意，以免受罰。
基隆關呼籲，請全民齊心共同維護臺灣為「三大豬病非疫國」榮耀，出國返臺不攜帶含肉製品，如有疑義，可向入境紅線檯或出境服務檯海關洽詢
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