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名間焚化爐爭議延燒…環團指茶菁價跌逾3成 要監院查環境部

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
南投縣焚化爐案選定於名間鄉特定農業區，設置場址距名間鄉2000多公頃茶產區僅數公里，民團及自救會上午要求農業部研究焚化爐汙染排放對名間鄉茶產葉與品質影響，也要求衛福部研究汙染茶葉及茶粉可能造成食安問題。記者曾吉松／攝影
南投縣焚化爐案選定於名間鄉特定農業區，設置場址距名間鄉2000多公頃茶產區僅數公里，民團及自救會上午要求農業部研究焚化爐汙染排放對名間鄉茶產葉與品質影響，也要求衛福部研究汙染茶葉及茶粉可能造成食安問題。記者曾吉松／攝影

南投縣焚化爐案選定於名間鄉特定農業區、名竹盆地地下水庫及石虎、柴棺龜保育類動物棲息地上，環保團體與自救會今再痛批選址黑箱，所排放的汙染物及熱氣造成的微氣候恐重創名間茶葉產量及品質，至今仍未討論確認可行的替代方案，名間鄉的茶菁價格已經降了近3成，農民欲哭無淚。今要求監察院調查環境部不合理的空汙模擬模式，也要求衛福部研究汙染茶葉及茶粉可能造成食安問題。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，名間焚化爐場址位於名間竹山交界處，海拔約150公尺，焚化爐設置點四周環繞丘陵山脈，加上名間鄉與竹山鎮長年風速極小，降雨日數有逐年降低趨勢，焚化爐排放的汙染物、重金屬、揚塵及廢熱等將滯留於名竹盆地並極可能落在茶園區及茶葉上，經加工製成的茶粉重金屬落塵汙染物濃度將更高，極具食安風險。

名間反焚化爐自救會長釋致中表示，名間焚化爐還未通過環評，名間鄉的茶菁價格就降了近3成，從30元降至20元，假如焚化爐確定要蓋，那農民的努力極可能血本無歸，好不容易培養出的良好品牌將毀於一旦，台灣的茶產業也將重挫，要求農業部進行名間焚化爐興建汙染排放對名間、竹山茶產業葉的模擬影響。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示， 農業部應該好好評估手中有哪些籌碼，可以主動介入把這塊優良農地保留下來，而非坐等南投縣府暴力通過環評，留下未來15年內隨時可以動用、開發這片農地的環評許可。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠表示，由於陸域生態牽涉到石虎、食蛇龜、柴棺龜等瀕臨絕種保育類野生動物和其他野生動物，範疇界定會議的核心是要藉由討論做出詳實調查，但這樣違背二階環評精神的作法就在大眾眼前上演。

台灣蠻野心足生態協會研究專員洪碩辰表示，長達10天的範疇會議已經浪費大量資源，卻連最重要的替代方案都沒有正式討論，每次都要動員超過百位的警察，還有幾十位的環保局人員，只為了強行召開會議，環保局應該給南投縣民一個交代。

名間反焚化爐自救會成員董拯國表示，名間鄉是台灣重要的茶葉重鎮，茶樹種植面積約2200公頃，年產值高達100多億元，名間茶它連結的是全台手搖飲的供應鏈，一旦外界把名間茶與焚化爐、空汙、重金屬聯想在一起，損失的可能不只是收成而是整個產業的信譽與價格。

環境部表示，根據空氣品質模式模擬規範，有幾種模式可以選用，AERMOD是高斯擴散模式，但不僅只用高斯模式去做，其他模式也是可以選用。

農業部指出，目前預定選址7.5公頃都是位於特定農業區，應該以農地使用為主，今再次表態不支持名間鄉興建焚化爐。

焚化爐 名間 環境部 南投縣 茶葉

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