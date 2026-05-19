名間焚化爐爭議延燒…環團指茶菁價跌逾3成 要監院查環境部

南投縣焚化爐案選定於名間鄉特定農業區、名竹盆地地下水庫及石虎、柴棺龜保育類動物棲息地上，環保團體與自救會今再痛批選址黑箱，所排放的汙染物及熱氣造成的微氣候恐重創名間茶葉產量及品質，至今仍未討論確認可行的替代方案，名間鄉的茶菁價格已經降了近3成，農民欲哭無淚。今要求監察院調查環境部不合理的空汙模擬模式，也要求衛福部研究汙染茶葉及茶粉可能造成食安問題。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，名間焚化爐場址位於名間竹山交界處，海拔約150公尺，焚化爐設置點四周環繞丘陵山脈，加上名間鄉與竹山鎮長年風速極小，降雨日數有逐年降低趨勢，焚化爐排放的汙染物、重金屬、揚塵及廢熱等將滯留於名竹盆地並極可能落在茶園區及茶葉上，經加工製成的茶粉重金屬落塵汙染物濃度將更高，極具食安風險。

名間反焚化爐自救會長釋致中表示，名間焚化爐還未通過環評，名間鄉的茶菁價格就降了近3成，從30元降至20元，假如焚化爐確定要蓋，那農民的努力極可能血本無歸，好不容易培養出的良好品牌將毀於一旦，台灣的茶產業也將重挫，要求農業部進行名間焚化爐興建汙染排放對名間、竹山茶產業葉的模擬影響。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示， 農業部應該好好評估手中有哪些籌碼，可以主動介入把這塊優良農地保留下來，而非坐等南投縣府暴力通過環評，留下未來15年內隨時可以動用、開發這片農地的環評許可。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠表示，由於陸域生態牽涉到石虎、食蛇龜、柴棺龜等瀕臨絕種保育類野生動物和其他野生動物，範疇界定會議的核心是要藉由討論做出詳實調查，但這樣違背二階環評精神的作法就在大眾眼前上演。

台灣蠻野心足生態協會研究專員洪碩辰表示，長達10天的範疇會議已經浪費大量資源，卻連最重要的替代方案都沒有正式討論，每次都要動員超過百位的警察，還有幾十位的環保局人員，只為了強行召開會議，環保局應該給南投縣民一個交代。

名間反焚化爐自救會成員董拯國表示，名間鄉是台灣重要的茶葉重鎮，茶樹種植面積約2200公頃，年產值高達100多億元，名間茶它連結的是全台手搖飲的供應鏈，一旦外界把名間茶與焚化爐、空汙、重金屬聯想在一起，損失的可能不只是收成而是整個產業的信譽與價格。

環境部表示，根據空氣品質模式模擬規範，有幾種模式可以選用，AERMOD是高斯擴散模式，但不僅只用高斯模式去做，其他模式也是可以選用。

農業部指出，目前預定選址7.5公頃都是位於特定農業區，應該以農地使用為主，今再次表態不支持名間鄉興建焚化爐。