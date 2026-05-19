試管嬰兒比例上升 陽交大研究：嬰兒患心臟病風險高竟與「這」有關

台灣晚婚、晚孕逐漸普遍，女性尋求人工生殖孕育下一代的情形，愈來愈為常見，透過人工生殖的嬰幼兒健康也備受關注。陽明交通大學最新研究指出，透過試管嬰兒（IVF）出生的兒童，罹患先天性心臟病的風險高於自然受孕者，且與多胞胎妊娠有關。研究結果為生殖醫學提供重要實證，也為政策制定帶來參考價值。

這項研究由陽明交大護理學院社區健康照護所教授簡莉盈與公共衛生領域學者共同合作，運用台灣2004年至2017年間全國性資料庫，分析超過180萬組親子資料，將兒童依父母生育狀況分為自然受孕、低生育力及試管嬰兒，並追蹤兒童0至13歲間心血管疾病發生情形。

研究發現，相較於自然受孕兒童，透過試管嬰兒受孕或父母屬於低生育力族群的孩子，罹患先天性心臟病的風險皆顯著增加。顯示潛在的不孕因素也可能對下一代健康產生影響。相較之下，研究未發現生育狀態與其他兒童心血管疾病的比例有明顯差異。

研究進一步指出，「多胞胎妊娠」是關鍵因素之一。在試管嬰兒與先天性心臟病的關聯中，超過五成風險可由多胞胎妊娠解釋，顯示人工生殖過程中常見的多胚胎植入策略，可能間接提高新生兒心臟異常風險。因此，基於這些發現，團隊支持單一胚胎植入，以減少相關風險，也建議多胞胎妊娠孕婦考慮胎兒心臟超音波檢查，以利早期發現與介入。

簡莉盈說，隨著人工生殖技術普及，透過試管出生的嬰兒比例持續上升，這項研究分析全國性資料提出實證結果，有助醫療人員與家長更全面性評估。她提醒，儘管研究發現風險增加，但發生率仍相對低，家長無須過度恐慌。團隊也將進行更長期的追蹤，釐清試管嬰兒對成年後心血管健康的影響。

這項研究已發表於國際期刊「Human Reproduction」，為生殖醫學與兒童健康領域帶來重要進展。