6題測出12種居家性格！解鎖最懂你的命定冰箱

你對「家」的想像是什麼？

是推開門後，餐桌上總留著家人愛吃的水果與飲品；還是下班回家後，打開冰箱，就能用最舒服的節奏，好好照顧自己的日常？

圖／聯合線上製圖

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在居家生活中，冰箱從來不只是存放食材的家電，它更像是一位默默陪伴生活的存在，參與著每一餐、每一次採買，也映照出每個人對理想生活的模樣。然而，面對市面上琳瑯滿目的冰箱規格與功能，究竟哪一台，才真正適合自己的生活節奏？

不同生活型態，對家的想像也不同；Panasonic電冰箱以多元容量與美型設計，回應每個人理想中的日常樣貌。 圖／Panasonic提供

Panasonic特別推出「你的夢想之家-命定冰箱配對」網路心理測驗，透過6道日常情境題，從空間偏好、飲食習慣到生活方式，帶你找出專屬自己的居家人格，並推薦最適合的冰箱類型。

命定冰箱測驗

從日常選擇，看見你真正重視的生活樣貌

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這次「你的夢想之家-命定冰箱配對」互動測驗，並不是單純的產品功能選擇，而是從「家的樣子」出發，重新思考自己真正重視的生活節奏。

有人喜歡把冰箱裝滿，享受為家人準備每一餐的幸福感；有人重視空間美感，希望家電也能成為居家風格的一部分；也有人偏愛一個人的自在生活，在有限空間裡，依然維持精緻有序的日常。

Panasonic透過這些不同的生活偏好，整理出12種居家性格並推薦對應的冰箱容量與保鮮機能，幫助消費者更快速找到適合自己的冰箱類型。測驗結果除了能看見自己的生活風格，也能重新發現，原來每個人對理想生活的期待，其實早就藏在每天的選擇裡。

推薦1. 大容量旗艦款650L~550L｜把家的講究與品味一次裝滿

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適合人格：好愛家、聰電家、經濟學家、日紋專家、好豪邁家

如果你習慣一次採買一週份量、重視全家人的飲食需求，或喜歡在假日與親友聚餐，那麼大容量冰箱，會是最符合生活節奏的選擇。

推薦機種包含Panasonic日系上質系列日本製NR-F651WX、NR-F601WX、NR-F551WX，不僅擁有寬敞的大容量收納空間，更搭載日本同步頂級保鮮科技與同級第一省電表現*，特別適合對食材品質講究的人。

無論是高級和牛、生魚片、進口水果，或需要細膩保存的甜點食材，都能在穩定保鮮環境中維持理想鮮度與口感。其中「抑霜鮮凍」則能降低食材結霜問題，保留食材色香味；「-3°C微凍結」功能，可讓魚、肉在微凍狀態下保存約7天*，料理時不需解凍即可輕鬆切取；「新鮮急凍結」透過高速冷凍技術，能迅速鎖住食材鮮度與水分，降低凍傷問題，保留肉質原有口感。而「智慧保濕蔬果室」則能自動幫助蔬果維持水分與鮮脆口感，讓日常飲食更輕鬆保有新鮮狀態。

Panasonic旗艦大容量冰箱，集結頂級保鮮科技、同級第一省電表現*與高質感日系美學外型，不僅能細膩保存珍貴食材，也成為現代居家空間中的視覺亮點與品味象徵。

推薦2. 標準容量美型款545L~450L｜兼顧空間效率與俐落設計

Panasonic電冰箱以Slim美型設計、優異收納效率與便利機能，讓冰箱自然融入現代廚房空間。 圖／聯合線上製圖

適合人格：省美家、歐霸家、好康家、值揮家

對許多人來說，冰箱除了功能，也代表著居家風格的一部分。Panasonic日系上質系列日本製NR-F552YT、NR-E507XT、NR-E417XT 等機種，以無邊框面板與中性色調的俐落外型，讓整體空間視覺更加簡潔有層次。NR-F502YT則採65cm薄窄機身，可輕鬆貼合廚具系統櫃。Panasonic電冰箱日本製機種壓縮機皆採用上置式設計，在不增加機身負擔下，依然保有優異的內部收納效率；再加上100%全開抽屜設計，即使放在最深處的食材也能輕鬆拿取，日常使用更加順手便利。

除了收納機能，Panasonic還推出具個性化外型設計的輕奢品味系列冰箱，擁有自動製冰與庫外取水「冰水霸」功能，不需頻繁開關冰箱，就能隨時享受冰飲便利。而對於偏好上冷凍配置與追求CP值的「值揮家」來說，則推薦Panasonic經典變頻系列機種，搭載「-1°C極鮮微凍解」新鮮解凍功能，早上將冷凍肉品放入微凍庫室，下班後即可直接切取料理，省下等待解凍時間，讓備餐更加有效率。

推薦3. 精巧生活款422L~167L｜在剛剛好的空間裡，把生活過得更自在

Panasonic精巧容量冰箱，以靈活空間配置與實用機能設計，滿足套房與租屋族需求，即使在有限坪數中，也能保有舒適便利的生活節奏。 圖／聯合線上製圖

適合人格：美自己家、機靈家、買單家

對於小家庭、單身族、租屋族來說，冰箱不一定追求大容量，而是更在意空間運用是否靈活、使用機能是否剛剛好，能在有限坪數中，維持舒適順手的生活節奏。Panasonic輕奢品味系列NR-B331VG、NR-B301VG、NR-B261VG 等機種，主打窄身機體，讓冰箱即使擺放在有限空間，也能保有流暢動線；此外還擁有無邊框鏡面美型設計，除了提升空間質感，也兼具日常整理儀容的便利性。且同樣搭載日本同步保鮮「-3°C微凍結」功能，可有效降低食材氧化，即使一週採買一次，也能維持食材新鮮狀態。

而對重視空間彈性運用的「機靈家」來說，Panasonic 日系上質系列 NR-C384HV／HVL，則提供左或右開門的設計選擇，可依照不同格局與動線需求靈活配置，更方便融入各種小宅、套房與租屋空間，讓有限空間也能保有更高使用自由度。

為屬於你的家而生 日本同步保鮮科技與省電效能 讓料理備餐更輕鬆

面對大量採買與忙碌備餐需求，Panasonic電冰箱以日本同步5大保鮮科技，體貼你的使用習慣：

1. 抑霜鮮凍：抑制食材結霜 維持美味口感

2. -3°C微凍結：魚、肉不用冷凍 新鮮7天*

3. 新鮮急凍結：降低食材組織受損 鎖住美味 省時料理

4. 智慧保濕蔬果室：蔬果水份不流失 新鮮7天*

5. nanoe X健康科技：抑菌*、除臭、保鮮

Panasonic冰箱極致保鮮專家：延長食材保鮮時間、減少食材浪費。即使幾天後料理，魚、肉依然維持鮮度與口感，也能減少冰箱異味，讓日常備餐更省時便利。 圖／聯合線上製圖

Panasonic冰箱以領先業界的省電No.1*表現，結合AI ECONAVI智慧節能科技與高效變頻壓縮機，兼顧保鮮效果與能源使用效率。 圖／聯合線上製圖

找到最懂你的那一台冰箱

每個人理想中的家都不一樣。有人喜歡熱鬧溫暖的餐桌日常，有人偏愛俐落有序的空間感，也有人享受一個人的精緻生活。而冰箱，也會因為不同的生活方式，擁有不同的模樣。

現在就透過 Panasonic「你的夢想之家-命定冰箱配對」測驗，找到最符合你生活節奏的理想冰箱，讓每一次打開冰箱的瞬間，都更貼近自己想過的生活。

命定冰箱測驗

*商品詳情請參閱官網或型錄。