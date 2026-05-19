毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

毒駕危害嚴重，內政部長劉世芳今表示，已與交通部研議，對於施用毒品者，限制或禁止考取駕照，將修正道路交通管理處罰條例等相關規定，送立法院審議。

刑事局今舉行「向毒駕宣戰 打擊喪屍煙毒」記者會，劉世芳出席說，內政部已與交通部討論，限制毒駕者的駕照，如有吸毒前科或案例發生，在道交條例等規定禁止或限制拿到駕照，交通部長陳世凱同意朝此方向處理，研議後將送立院審議。

她說，如是有案底、現行犯或毒品吸食案例，可請交通部列為下次換照標準或限制拿到駕照，降低上路可能性，「希望毒駕者遠離方向盤」。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦出席說，有關源頭管理，將與內政部討論，只要有吸毒犯罪行為，會作為持照條件的處理，檢討持照資格，兩部會有共識；過去曾因毒駕被吊銷駕照，如重新考照，一定要勒戒、戒治才能考照。

對於道交條例處罰毒駕，她說，原則上會加重毒駕罰鍰，第一次就以最高罰鍰處罰，並檢討同車乘客連坐罰。