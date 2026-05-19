29歲罹乳癌…醫師為她術前先凍卵 避免化療影響生育力

1名29歲女子去年5月按摩時意外發現左側乳房有一個小硬塊，經醫師超音波檢查，發現腫塊1.5公分且邊緣呈現不規則狀，還帶有微小鈣化點和異常流血，進一步切片檢驗，確定為一期乳癌。因為年紀輕尚未結婚，醫師為避免治療傷害到卵子，為她做術前的醫療性凍卵，成功凍存10顆卵子，預先保留未來的生育能力。

患者一年來勇敢面對疾病，平安度過生命危機，茂盛醫院今特別為患者慶生。院長李茂盛說，女性乳癌有年輕化趨勢，醫療性凍卵能讓年輕罹癌的女性保有未來當母親的機會，因此建議病患提早布署，以安心抗癌。

茂盛醫院乳房外科醫師林翔晨說，患者接著進行4次化學治療，將腫瘤縮小後，再進行腫瘤切除手術。而且手術採用微創內視鏡，傷口小、復原快，且能維持原有外觀。術後，患者也打停經針，避免後續化學性治療對卵巢功能造成傷害，接著又做了20次放射治療。目前已無癌細胞，只要定期追蹤回診即可。

他說，年輕女性的乳腺組織較為緻密且代謝旺盛、荷爾蒙分泌活躍。相較於停經後婦女，年輕患者的乳癌細胞通常生長速度較快、侵略性較強。因此，一旦觸摸到腫塊且在1至2個月內有明顯長大跡象，絕不能掉以輕心，應立即就醫進行超音波檢查。

林翔晨說，罹患乳癌的年齡有下降趨勢，主要歸因於一、飲食習慣不佳，油炸類、精緻食物、飲食西化及環境中的塑化劑都會干擾體內荷爾蒙平衡。二、環境荷爾蒙充斥，吃的與用的塑化劑無時無刻影響身體，還有劣質的化妝品或保養品的長期累積，如部分膠原蛋白、Q10產品中若含有非法類雌激素、黃體素添加物，長期吸收會過度刺激乳腺。三、生活壓力大，現代人作息不正常、工作壓力大導致內分泌失調。

他說，透過定期篩檢，早期發現多屬為極小腫瘤或原位癌，治癒率極高。20歲以上年輕女性每月月經結束後一周可進行自我觸摸檢查外，也可考慮每年安排一次專業乳房超音波。有家族史者應提前至25至30歲開始定期追蹤，早期發現的乳癌(如原位癌)，治癒率接近100%。

29歲女患者（右二）一年來勇敢面對疾病，平安度過生命危機，茂盛醫院今特別為患者慶生。記者黃寅／攝影