聽新聞
0:00 / 0:00
北市抽驗58件蔬果 藥殘違規9件九層塔就占4件
台北市衛生局今天表示，3月共抽驗58件生鮮蔬果農藥殘留，計有9件不符規定、不合格率15.5%，其中九層塔4件最多，以及韭菜、香菜、菜豆、泰國椒、白蘿蔔各1件，皆已下架。
衛生局發布3月生鮮蔬果抽驗結果，期間前往北市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、網購業者等處隨機採樣58件，進行農藥殘留檢驗，不符規定產品計有九層塔4件，以及韭菜、香菜、菜豆、泰國椒、白蘿蔔各1件，各檢出1到2項農藥殘留不符合「農藥殘留容許量標準」規定。
衛生局說明，以上違規樣品，涉及違反食品安全衛生管理法有關「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
衛生局表示，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源都是外縣市，已移請所轄衛生局依法辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。