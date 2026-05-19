28歲男看電影突腦幹中風 醫師：長期高血壓未控制

台中1名28歲青年在電影院看3D電影時突發腦幹中風送醫，澄清醫院平等院區今天表示，患者到院收縮壓高達190mmHg，長期高血壓卻未服藥控制，住院治療後已趨於穩定。

澄清醫院平等院區神經內科主治醫師杜怡萱透過新聞稿說明，這名28歲年輕男性，在電影院觀賞3D電影時，突發左眼異常不適、嚴重眩暈、視覺出現複視，經救護車緊急送醫。到院時收縮壓竟高達190mmHg，經腦部核磁共振檢查，確診為「左側延腦梗塞」，也就是俗稱的腦幹中風。

杜怡萱進一步了解，患者過去沒有特殊病史，但有長期高血壓卻未服藥控制，經送急診室後，甚至出現吞嚥困難與雙手麻木的現象，立即收治住院，啟動醫療團隊迅速投予抗血小板藥物與腦循環促進劑。

杜怡萱說，患者住院期間，並針對血壓波動及失眠問題進行藥物調整。為了改善中風引起的吞嚥困難，亦及早介入復健治療。目前患者狀況已趨於穩定，並安排出院後持續於門診追蹤。

杜怡萱表示，年輕人發生腦幹中風並非偶然，與日常生活習慣有極大關係，如長期久坐不動、血壓居高不下、作息不良與失眠、體重過重等不良生活型態，都有可能讓心血管提早崩壞，成了誘發中風的致命推手。患者自稱，他從未量過血壓，不知道自己血壓竟然這麼高，而且有長期熬夜習慣導致長期失眠，必須依賴藥物才能入睡。

杜怡萱指出，許多年輕人從不量測血壓，一旦有高血壓的情形，長期破壞血管內皮，就成為無聲殺手，增加中風風險；長期熬夜、睡眠品質不佳會導致交感神經持續亢奮，引發血壓波動與心律不整。尤其，現代上班族常在電腦前一坐就是大半天，缺乏運動導致血液黏稠度增加、靜脈回流變差，極易促使血栓形成。

杜怡萱提醒年輕族群，如有單純的頭暈、看東西有疊影、或是喝水容易嗆到等，千萬不可自恃年輕，應戒除久坐習慣、控制體重，並定期進行血壓與心血管健康檢查。