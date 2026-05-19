北市抽驗蔬果農藥殘留9件不合格 KiKi餐廳、c!ty’super都上榜

北市衛生局把關食用生鮮蔬果的安全，今公布3月至轄內市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、網購業者等處抽驗58件生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果有9件產品不符規定，包含c!ty’super天母店、KiKi餐廳、大叔嚴選生鮮蔬果宅配等。

此次不符規定產品各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。4件九層塔來自「詠鑽蔬果專賣店（新天地蔬果量販店）」、「胡幫您買」、「放心初蔬果網」、「信義區福德街232巷8號的無市招菜攤」，檢出殺菌劑或殺蟲劑不符規定。

另有「蝦皮購物」的香菜、遠東SOGO「c!ty’super」的韭菜都檢出殺草劑；「KiKi餐廳ATT 4 FUN信義店」的泰國椒檢出殺蟲劑、「蝦皮購物－大叔嚴選生鮮蔬果宅配」的菜豆檢出殺蟎劑、「寶來蔬菜行」的白蘿蔔檢出殘留農藥殺蟲劑，均不符規定。

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄的雲林縣、高雄市、新北市衛生局處辦。

衛生局也已通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局抽驗轄內市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、網購業者等處生鮮蔬果，九層塔等9件產品各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今公布生鮮蔬果抽驗結果，泰國椒等9件產品各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供