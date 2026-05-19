台灣國有林FSC驗證亞洲之冠 林保署簽備忘錄共推ESG森林治理

國際森林管理委員會 （Forest Stewardship Council, FSC）去年5月在台灣設立辦公室，今年5月19日FSC總部與在台灣辦公室特別以「森命不息，共創永續」為主題，在台北舉辦「FSC 2026台灣高峰會」，會中宣布將以苗栗南庒賽夏蓬萊部落的原住民保留地與農業部林業及自然保育署所屬國有森林為基地，共同推動「生態系服務驗證影響計畫」，並簽訂三方合作備忘錄。

林業保育署2024年以所屬156萬公頃國有林全區通過FSC驗證，占台灣森林面積逾7成，居亞洲之冠。2025年4月，FSC國際總監Lieske van Santen率重要部門主管至苗栗南庄實地參訪林業保育署與賽夏蓬萊部落合作的國有森林共管，認為完全實踐了FSC的精神。

而受林業保育署長期陪伴並負責在地森林經營的「有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社」，也因此在今年取得FSC團體會員資格，為全台灣首例。

FSC國際總裁 Subhra Bhattacharjee今透過視訊於高峰會開幕致詞中指出，森林經營驗證與產銷監管鏈驗證的雙軌發展，成功連結了負責任的森林經營與市場需求及消費者意識，鼓勵與會者超越將驗證視為單一標準的框架，轉而將其視為「創造可衡量正向改變的平台」。

親自出席的FSC國際傳播總監Niamh Brannigan表示，台灣的成就令人矚目，透過政府、原住民族與企業之間真正意義上的協作共治，這種森林治理模式的意義遠不止於台灣，對其他地區與不同情境而言，同樣具有深刻的參考價值與啟發意義。

林業保育署長林華慶表示，2016年起推動與原住民族共管山林，鼓勵族人運用傳統生態智識，並由林業保育署協助導入現代科技，共同結合發展多元永續森林產業，族人生計因森林生態系而獲得改善，因此更加用心保護森林，開創政府、部落及山林三贏局面，此模式也成為林業保育署推動山林共管的通則。

本次FSC在會中宣布，將與林業保育署及賽夏族林業合作社在南庒賽夏蓬萊部落的原住民保留地與國有林地，將共同推動「生態系服務驗證影響計畫」，5月20日FSC國際總部人員也將前往南庄蓬萊，觀摩林業保育署與賽夏族林業合作社的山林共管與森林經營。