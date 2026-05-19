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台灣國有林FSC驗證居亞洲之冠 林保署推動ESG森林治理
國際森林管理委員會 （Forest Stewardship Council，以下簡稱FSC）上午在台北舉辦「FSC 2026台灣高峰會」，宣布攜手林業及自然保育署及有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社，共同推動「生態系服務驗證影響計畫」，並簽署三方合作備忘錄。
計畫將以苗栗南庄賽夏蓬萊部落原住民保留地及國有林為基地，推動森林生態系服務驗證與永續經營。林保署署長林華慶出席指出，台灣國有林2024年已全面通過FSC驗證，占全台森林面積逾7成、居亞洲之冠。未來將結合原民傳統生態智慧、國際技術及森林監測，吸引企業投入ESG，提升台灣森林永續治理與國際能見度。
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