台灣國有林FSC驗證居亞洲之冠 林保署推動ESG森林治理

台灣人遊日總愛「搬藥妝」，許多人更是相中「合利他命」，將之列為必買清單，民間甚至還有「日本買的比較有效」這種都市傳說。對此，曾任台大感染科醫師的日旅達人孔祥琪（林氏璧）在臉書上為大家揭秘，直言台日合利他命的真正差別其實不在藥效，而是在於大家的「錢包厚度」。 林氏璧指出，很多人懷疑台灣賣的合利他命和日本不同，但台灣官方網站早有聲明，熱門的「合利他命EX PLUS強效錠」是日本原裝進口，成分、劑量都完全一樣，僅因應台灣消費習慣，在包裝錠數上有所差異。 他表示，台灣食藥署網站也能查到合利他命幾個品項的許可證字號。像是合利他命強效錠與金強效錠，字號中都帶有「輸」字，代表是日本（海外）輸入，藥廠產地在日本京都府福知山縣，其他帶有「製」字的品項，則是由台灣本土的杏輝藥廠代工製造。 至於為何會有「日本比較有效」的誤會？ 林氏璧特地對照台灣與日本的合利他命強效錠成分，發現兩者內容物根本一模一樣，唯一的差別在於台灣標示的是「每一顆」的成分含量，而日本則是標示「每三顆」的含量，導致看起來差了三倍，但實際上沒有不同。 最後，林氏璧也談到補充維生素B群的問題，他表示，有長期酸痛、末稍發麻等症狀，建議去

2026-05-19 10:58