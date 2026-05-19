北榮打造藝術療癒空間 潑墨、書畫大師捐畫作傳遞重生力量

台北榮總持續透過藝術與環境營造，打造富有文化氣息的療癒場域。北榮昨日舉辦「潑墨大師柯淑玲暨書畫大師韓錦田巨幅畫作捐贈揭幕儀式」，透過藝術美學與生命哲思，打造兼具醫療專業與人文關懷的療癒空間。柯淑玲老師除捐贈「重生」、「生命之歌」兩幅畫作，並結合藝文界人士共同捐助惠眾基金會200多萬元，以實際行動支持醫療公益，傳遞生命希望與重生力量。

韓錦田大師家屬於114年5月曾捐贈「古柏圖」北榮；美霖藝術賴意珺再慨然捐贈珍藏多年的「百松圖」。「古柏圖」與「百松圖」相互輝映，寓意「松柏長青」，象徵北榮秉持堅毅精神，長久守護病人健康，使生命光彩綿延不息。

北榮院長陳威明說，藝術捐贈不只是收藏分享，更是將美感與關懷轉化為公共療癒力量，讓醫院從單純醫療場域，成為兼具情感溫度與文化氣息的人文療癒空間。北榮感謝柯淑玲老師捐贈畫作及募集善款、賴意珺女士捐贈珍藏畫作，以及迦南美地慈善基金會贊助修復、裱褙與裝框費用，並感謝所有支持本次公益藝術活動的企業與善心人士。

陳威明說，巨幅藝術作品進入醫院空間，不僅美化環境，更具有深層療癒與人文價值。溫暖且富生命力的藝術創作，能有效舒緩病人焦慮與壓力，改善就醫期間的心理感受，為長期治療中的病人帶來希望與陪伴；同時亦能減輕家屬陪伴壓力，並為高壓工作的醫護同仁提供心靈支持。

彰化秀傳醫院院長馬旭說，賴意珺長年熱心公益、行事低調，對於北榮在醫療、教學、研究等領域的卓越表現，以及對國家社會的重要貢獻，深受感動。在得知韓錦田大師家屬將「古柏圖」捐贈北榮後，也決定捐出珍藏多年的「松林成蔭百松圖」，讓「松」與「柏」於北榮相聚，象徵「松柏長青、院務昌榮」，並透過藝術傳遞對病人、家屬及醫護團隊的溫暖祝福。