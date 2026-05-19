快訊

賣過期14年「殭屍肉」知名飯店也受害 食品商夫妻脫產…檢怒：從重量刑

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北榮打造藝術療癒空間 潑墨、書畫大師捐畫作傳遞重生力量

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
參與捐贈人員於「百松圖（松林成蔭）」畫作前合影。北榮院長陳威明（左七）表示，藝術捐贈是將美感與關懷轉化為公共療癒力量。圖／台北榮總提供
參與捐贈人員於「百松圖（松林成蔭）」畫作前合影。北榮院長陳威明（左七）表示，藝術捐贈是將美感與關懷轉化為公共療癒力量。圖／台北榮總提供

北榮總持續透過藝術與環境營造，打造富有文化氣息的療癒場域。北榮昨日舉辦「潑墨大師柯淑玲暨書畫大師韓錦田巨幅畫作捐贈揭幕儀式」，透過藝術美學與生命哲思，打造兼具醫療專業與人文關懷的療癒空間。柯淑玲老師除捐贈「重生」、「生命之歌」兩幅畫作，並結合藝文界人士共同捐助惠眾基金會200多萬元，以實際行動支持醫療公益，傳遞生命希望與重生力量。

韓錦田大師家屬於114年5月曾捐贈「古柏圖」北榮；美霖藝術賴意珺再慨然捐贈珍藏多年的「百松圖」。「古柏圖」與「百松圖」相互輝映，寓意「松柏長青」，象徵北榮秉持堅毅精神，長久守護病人健康，使生命光彩綿延不息。

北榮院長陳威明說，藝術捐贈不只是收藏分享，更是將美感與關懷轉化為公共療癒力量，讓醫院從單純醫療場域，成為兼具情感溫度與文化氣息的人文療癒空間。北榮感謝柯淑玲老師捐贈畫作及募集善款、賴意珺女士捐贈珍藏畫作，以及迦南美地慈善基金會贊助修復、裱褙與裝框費用，並感謝所有支持本次公益藝術活動的企業與善心人士。

陳威明說，巨幅藝術作品進入醫院空間，不僅美化環境，更具有深層療癒與人文價值。溫暖且富生命力的藝術創作，能有效舒緩病人焦慮與壓力，改善就醫期間的心理感受，為長期治療中的病人帶來希望與陪伴；同時亦能減輕家屬陪伴壓力，並為高壓工作的醫護同仁提供心靈支持。

彰化秀傳醫院院長馬旭說，賴意珺長年熱心公益、行事低調，對於北榮在醫療、教學、研究等領域的卓越表現，以及對國家社會的重要貢獻，深受感動。在得知韓錦田大師家屬將「古柏圖」捐贈北榮後，也決定捐出珍藏多年的「松林成蔭百松圖」，讓「松」與「柏」於北榮相聚，象徵「松柏長青、院務昌榮」，並透過藝術傳遞對病人、家屬及醫護團隊的溫暖祝福。

潑墨大師柯淑玲畫作捐贈「重生」、「生命之歌」兩幅畫作，並結合藝文界人士共同捐助惠眾基金會200多萬元，以實際行動支持醫療公益，傳遞生命希望與重生力量。圖／台北榮總提供
潑墨大師柯淑玲畫作捐贈「重生」、「生命之歌」兩幅畫作，並結合藝文界人士共同捐助惠眾基金會200多萬元，以實際行動支持醫療公益，傳遞生命希望與重生力量。圖／台北榮總提供

北榮

延伸閱讀

北榮智慧醫療再升級 「這公司」捐10台智能生理監視器 減輕醫護負擔

元智大學護理系首屆加冠典禮 培育新世代白衣天使

駐胡志明辦事處辦奧黛體驗 台僑送暖募捐橙劑受害者

基隆步入超高齡社會 市立醫院眼科看診人次增加…慶安宮捐贈新儀器

相關新聞

賣過期14年「殭屍肉」知名飯店也受害 食品商夫妻脫產…檢怒：從重量刑

高雄市仁武區「柏昇食品公司」被查出涉嫌長期將過期長達數年的豬肉絲、雞爪及雞翅，改標偽裝成新鮮肉品，販售給多家知名飯店、連鎖商場與餐廳，橋頭地檢署依違反食品安全衛生管理法及三人以上加重詐欺取財等罪嫌，將負責人謝姓夫妻檔起訴，並對該公司求處500萬元罰金，但謝姓夫妻早已趁機脫產，檢察官因此建請法院從重量刑。

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

毒駕危害嚴重，內政部長劉世芳今表示，已與交通部研議，對於施用毒品者，限制或禁止考取駕照，將修正道路交通管理處罰條例等相關規定，送立法院審議。

恐成老鼠溫床…3000張廢床墊堆如萬里長城 處理時間曝光

台中市潭子區清潔隊內堆置大量廢棄床墊，約3000張，已堆置8、9個月，議員擔心蚊蟲滋生甚至成為老鼠的溫床。環保局今天表示，已經在發包機械破碎標案，預計在11月以前完成去化，鼠患的問題外界不用擔心，堆置區域都在清潔隊內，會定期加強消毒。

合利他命「日本版」比較有效？林氏璧教一字辨別法：台日只差這數量

台灣人遊日總愛「搬藥妝」，許多人更是相中「合利他命」，將之列為必買清單，民間甚至還有「日本買的比較有效」這種都市傳說。對此，曾任台大感染科醫師的日旅達人孔祥琪（林氏璧）在臉書上為大家揭秘，直言台日合利他命的真正差別其實不在藥效，而是在於大家的「錢包厚度」。 林氏璧指出，很多人懷疑台灣賣的合利他命和日本不同，但台灣官方網站早有聲明，熱門的「合利他命EX PLUS強效錠」是日本原裝進口，成分、劑量都完全一樣，僅因應台灣消費習慣，在包裝錠數上有所差異。 他表示，台灣食藥署網站也能查到合利他命幾個品項的許可證字號。像是合利他命強效錠與金強效錠，字號中都帶有「輸」字，代表是日本（海外）輸入，藥廠產地在日本京都府福知山縣，其他帶有「製」字的品項，則是由台灣本土的杏輝藥廠代工製造。 至於為何會有「日本比較有效」的誤會？ 林氏璧特地對照台灣與日本的合利他命強效錠成分，發現兩者內容物根本一模一樣，唯一的差別在於台灣標示的是「每一顆」的成分含量，而日本則是標示「每三顆」的含量，導致看起來差了三倍，但實際上沒有不同。 最後，林氏璧也談到補充維生素B群的問題，他表示，有長期酸痛、末稍發麻等症狀，建議去

清潔工基隆遭鼠咬確診漢他病毒現況曝光 匡列11接觸者無疑似症狀

一名40歲男清潔工日前在基隆遭老鼠咬傷，當下立即至醫院就醫清潔傷口，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，至醫院就醫通報採檢確診為漢他病毒。新北衛生局說，病患症狀已改善，預計今天出院，匡列11名接觸者均無疑似症狀。

名間焚化爐爭議延燒…環團指茶菁價跌逾3成 要監院查環境部

南投縣焚化爐案選定於名間鄉特定農業區、名竹盆地地下水庫及石虎、柴棺龜保育類動物棲息地上，環保團體與自救會今再痛批選址黑箱，所排放的汙染物及熱氣造成的微氣候恐重創名間茶葉產量及品質，至今仍未討論確認可行的替代方案，名間鄉的茶菁價格已經降了近3成，農民欲哭無淚。今要求監察院調查環境部不合理的空汙模擬模式，也要求衛福部研究汙染茶葉及茶粉可能造成食安問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。