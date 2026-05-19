李四川提「雙北公托共享」遭質疑恐釀排擠 侯：新北孩子優先

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員李倩萍質疑國民黨新北市長參選人李四川提出的「雙北公托共享」政策，恐排擠新北幼兒托育資源，直言「是在吃新北豆腐」。新北市長侯友宜則表示，新北仍會以「新北孩子優先」作為原則，並強調新北公托量能目前已是全國最多，未來仍會持續擴充。

李倩萍指出，李四川今年3月提出「校校有公托」及雙北交界公托共享資源等構想，但新北市其實早已長期推動相關政策，「校校有公托」更是侯友宜擔任副市長時期就開始盤點校園與公有空間推動的政策。

侯友宜表示，當年推動校園設置公托時，教育界一開始其實有不少反對聲音，但市府持續溝通、克服困難後，才逐漸建立如今規模。他說，新北是全國最早、也是做最多公托的縣市，「我們做得很快，公托是走得很快的。」

李倩萍則表示，目前各區議員幾乎都已協助盤點可利用空間，能設置公托的校園與公有場域幾乎都已陸續投入使用，但即便如此，新北托育需求仍相當吃緊。

她指出，目前新北整體托育量能約可提供1萬6000多名幼兒使用，滿足率約11%；相較之下，台北市公托滿足率僅約7.65%。她質疑，在新北自身需求尚未滿足情況下，若推動雙北共享托育資源，「到底是共好到誰？」

侯友宜回應，雙北作為共同生活圈，資源共享概念並非不好，但市府一定會以新北孩子與家長權益為優先，「這個是一定的。」他強調，新北公托政策未來仍會持續擴充，「因為口碑是不錯的，我們還是要繼續做。」

李倩萍則認為，相關政策提出前，應更完整考量新北實際托育量能與需求，而不是只停留在口號式政策討論。她也表示，希望未來市政規畫仍應以保障新北市民權益為優先。