北榮智慧醫療再升級 「這公司」捐10台智能生理監視器 減輕醫護負擔
台北榮總近年積極推動智慧醫療發展，從醫療設備管理、臨床資訊整合到AI應用，持續深化跨部門合作與系統整合。為協助提升臨床照護品質與病人安全，博鑫醫電捐贈北榮10部智能生理監視器（AI Monitor），總價值380萬元，協助第一線醫療團隊即時掌握病人生命徵象。捐贈儀式於今日上午舉行，博鑫醫電榮譽董事長郭守仁代表捐贈，北榮副院長曾令民代表受贈。
曾令民表示，智慧醫療與數位轉型已是未來醫療發展的重要方向，北榮近年持續推動AI、大數據及智慧照護系統應用，包括建置智慧化給藥系統、導入智慧醫療車與自動化藥品管理設備，並結合AI技術協助病歷與護理資料整理，同時推動病人入院、術後照護及出院準備流程的智慧化整合，持續提升臨床效率與照護品質。
曾令民說，此次博鑫醫電捐贈智能生理監視器，展現台灣醫療科技研發實力，更象徵醫療與ICT產業跨域整合的重要成果，未來可望延伸應用於急重症照護、居家醫療、長照及社區健康管理等場域，持續推動台灣智慧醫療走向國際，並希望透過科技導入，減輕醫護人員負擔，進一步提升病人安全與醫療服務效能。
博鑫醫電榮譽董事長郭守仁表示，智能生理監視器的誕生，不只是硬體升級，還代表整體醫療照護模式的轉變。過去高階醫療設備多仰賴歐美與日本品牌，台灣雖擁有世界級醫療實力，卻缺乏自主醫療科技整合平台，因此長期致力推動「醫療結合科技」，希望透過台灣ICT產業與臨床醫療場域合作，打造屬於台灣的智慧醫療系統，並帶動台灣醫療產業走向國際。
郭守仁說，本次捐贈智能生理監視器整合即時監測、AI運算與智慧決策功能，可應用於到院前照護、院內急重症監測、居家醫療及長照場域，未來將朝向更小型化、更智慧化及低耗能方向發展。他強調，智慧醫療的核心不只是設備創新，更重要的是減輕第一線醫護人員負擔，提升病人安全與照護效率，期待北榮持續站在全球智慧醫療發展前沿，成為台灣醫療科技走向世界的重要推手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。