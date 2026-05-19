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520情定蘭陽 登記結婚送限量200組「藻到幸福」生態瓶

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
五結鄉戶政事務所以地方人文特色「幸福鴨」，設計結婚背板，可供新人拍照留念。圖／縣府提供
五結鄉戶政事務所以地方人文特色「幸福鴨」，設計結婚背板，可供新人拍照留念。圖／縣府提供

宜蘭縣政府為了讓新人在「520」這個浪漫日子留下永恆回憶，贈送登記結婚的新人「藻到幸福」生態瓶，寓意「藻」到幸福，守護每一對在蘭陽平原落地生根的新人，自5月20日起前往各戶政事務所辦理結婚登記，即可獲贈這份幸福好禮，呵護藻球、守住愛，限量贈送200組，送完為止。

「藻到幸福」圓形玻璃瓶寓意圓圓滿滿，內含2顆圓潤藻球、海樹與玻璃球，祝福2位新人找到幸福。宜蘭縣政府表示，藻球的成長需要細心呵護與耐心相伴，正如同婚姻經營需要新人共同投入、相互扶持，透過一起照顧，將小小的藻球養育成幸福的家園。

這個「藻到幸福」生態瓶搭配精美質感木座，木座上精細雷射雕刻「藻到幸福」及「20260520」專屬字樣，紀錄下獨一無二的結婚紀念日，深具紀念價值，傳遞宜蘭縣政府對新人「情定蘭陽、幸福長久」深切祝福。

此外，縣政府更針對宜蘭市、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉及南澳鄉等9個鄉鎮市戶政事務所的「結婚背板」進行更新，將鄉鎮市特色與文化融入，讓新人辦理結婚登記後，由戶政人員在現場以背板提供拍照服務，製作祝福證書，留下浪漫美好回憶。

縣政府表示，努力打造「宜居城市」，逐年提高生育津貼、產檢交通費、建立育兒資源平台、托育服務、親子館、保母媒合、育兒親子包等各項福利政策，希望藉由生養教育支持性等補助，減輕家庭育兒的經濟負擔及壓力，也期盼透過這份特製的「藻到幸福」，讓新人找到幸福歸屬。

頭城鎮戶政事務所以龜山島的海岸風光，設計結婚背板，可供新人拍照留念。</p><!--6--><p> 圖／縣府提供
頭城鎮戶政事務所以龜山島的海岸風光，設計結婚背板，可供新人拍照留念。

圖／縣府提供

520登記結婚送限定好禮「藻到幸福」，內含2顆圓潤藻球，需要細心呵護與耐心相伴，象徵守護藻球、守住愛，縣政府明天起限量贈送200個。圖／縣府提供
520登記結婚送限定好禮「藻到幸福」，內含2顆圓潤藻球，需要細心呵護與耐心相伴，象徵守護藻球、守住愛，縣政府明天起限量贈送200個。圖／縣府提供

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