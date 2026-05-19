非洲豬瘟後成廚餘救援隊 彰化和美黑水虻場合約到期喊卡

去年非洲豬瘟後，中央推動廚餘禁止養豬，廚餘去化成各縣市挑戰。彰化縣去年5月在和美鎮建置「黑水虻」系統，協助處理北彰化7鄉鎮市廚餘，但因與廠商合約今年3月底到期，目前已暫停。縣府環保局表示，已向中央提報計畫，待補助核定後將重啟。

彰化縣環保局長江培根指出，黑水虻處理廚餘具設備建置快速、見效快等優勢，縣府不會放棄這項技術。去年底環境部曾調查各縣市廚餘去化規劃，後續預計報行政院核定補助經費，彰化縣已提報「黑水虻」及「快速堆肥」兩項方案，希望以多元方式降低廚餘處理壓力。

江培根表示，黑水虻可做為短期廚餘調節工具，快速堆肥則有助縮短傳統堆肥耗時問題，雖然設備建置成本較高，但可提升整體去化效率。

根據環保局統計，彰化縣每月處理約1200噸生、熟廚餘，過去和美鎮黑水虻系統每月可處理約200噸。江培根指出，目前縣內生廚餘多送往田尾堆肥場，部分熟廚餘也混入堆肥處理，其餘則送往溪州焚化爐。

他表示，近年垃圾分類逐漸落實後，垃圾成分中包材比例提高，較容易使焚化爐熱值升高；含水量較高的廚餘則有助降低熱值，兩者相互調節下，目前焚化爐運作仍維持正常。

彰化早在2019年，田中鎮就曾引入黑水虻去化廚餘技術，處理成效佳，也吸引外縣市前往觀摩。不過，後續因政策未延續，相關計畫中斷。彰化縣去年5月起在和美鎮試辦黑水虻處理廚餘，提早因應非洲豬瘟政策衝擊，環保局也規劃待技術成熟後，朝「一條龍」模式發展，包括自行孵化幼蟲、建立循環利用機制，以提升循環經濟效益，但在中央補助尚未到位前，黑水虻處理仍有空窗期。