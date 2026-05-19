殺菌劑殘留超標！關山穀堡一款黑糙米共75公噸 遭食藥署退運

隨健康風氣盛行，使用民眾食用糙米意願提升，衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定品項，包括農產品、調味料等共8批產品，其中知名業者「關山穀堡實業有限公司」報驗一批來自越南的「黑糙米」，被檢出依規定不得檢出的農藥歐索林酸，整批共75公噸在邊境被要求退運或銷毀，食藥署針對各國進口「米」持續採監視查驗，抽驗比率為100%。

歐索林酸為殺菌劑，是抗生素成分，用於抑制細菌生長。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，「關山穀堡實業有限公司」報驗的越南黑糙米，檢出殘留農藥「歐索林酸」0.04ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑「歐索林酸」為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.02ppm，這批越南的黑糙米在邊境必須退運或銷毀，食藥署針對該公司調升抽驗比率為「逐批查驗」。

食藥署統計近半年，從114年11月11日至115年5月11日止，受理越南的糙米，報驗38批，檢驗不合格7批，不合格率18.4%，檢驗不合格原因均為農藥殘留不合格。劉芳銘指出，食藥署已從104年1月1日起，在邊境針對不分國別的進口「米」採監視查驗，抽驗比率為100%。

「上佳水果有限公司」報驗的日本鮮藍莓，檢出殘留農藥派本克0.06ppm。劉芳銘指出，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑派本克為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm，這批日本鮮藍莓在邊境必須退運或銷毀，食藥署根據近半年違規紀錄，依規定針對「上佳水果有限公司」在邊境維持逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年，從114年11月11日至115年5月11日止，受理日本的鮮藍莓，報驗109批，檢驗不合格5批，不合格率4.6%。劉芳銘指出，檢驗不合格原因為農藥殘留不合格。