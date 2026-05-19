台鐵端午連假搶票已賣14萬張！台北–花東有零星座位 沒搶到這天還有機會

台鐵公司今凌晨0時起，開放115年端午節連假訂票，截至今早9時止，總計完成9萬3388筆、14萬3093張訂票。截至目前為止，台北往台東仍有零星座位，台北往花蓮及其他站點各時段仍有餘位。逾期未取車票將於5月2日上午9時重新釋出。

台鐵公司表示，今天凌晨0時起，開放115年端午節連續假期（6月18日至6月22日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成9萬3388筆、14萬3093張訂票，目前各時段仍有餘位。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取之車票，將於5月21日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

另外，6月18日、19日及21日加開的實名制列車，將於5月20日（星期三）0時起開放訂票。凡設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。

115年端午節假期餘位概況。圖／台鐵提供