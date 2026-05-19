快訊

520政院撒利多！彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

聽新聞
0:00 / 0:00

刮刮樂「點球成金」 獎金最高翻10倍「獎金倍倍樂」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
刮刮樂「獎金倍倍樂」、「點球成金」新品上市。（台灣彩券公司提供）
刮刮樂「獎金倍倍樂」、「點球成金」新品上市。（台灣彩券公司提供）

全球矚目的世界盃足球賽事即將登場，台灣彩券公司19日搶先推出刮刮樂「點球成金」以及「獎金倍倍樂」每張均售價200元，總中獎率分別為32%、及31%。

「點球成金」全新益智延長型玩法，規劃6種不同顏色的刮膜區，搭配身穿對應顏色球衣的足球員，呼應遊戲主題與玩法，只要「您的號碼」全數對中相同顏色的「進球號碼」就得對應獎金，全新的刮獎體驗要讓民眾享受紙上踢球拚獎金的樂趣。

同日推出刮刮樂「獎金倍倍樂」每張售價200元，為受歡迎的倍數主題遊戲，有機會刮出1倍、2倍、5倍及最高10倍的獎金，2款新品頭獎均為200萬元，總獎項超過268萬個，總獎金逾10.8億元。

四年一度的世界盃國際足球賽事即將於6月份熱血開踢，台灣彩券公司今日搶先推出全新益智延長型玩法刮刮樂「點球成金」，每張售價200元，票面設計特別以6種不同顏色的刮膜區，搭配對應球衣顏色的足球員，加上即將射門入網的足球與冠軍金盃，模擬足球比賽現場的緊張與刺激感，只要刮出的「您的號碼」全數對中相同顏色的「進球號碼」，即得該顏色的對應獎金，共有6種不同顏色的刮膜區供民眾邊刮、邊做記號，也提供耳目一新的刮獎體驗，享受紙上踢球拚獎金的趣味，1,000元（含）以上的獎項超過18萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率32%；

同日上市「獎金倍倍樂」每張售價200元，為民眾熟悉且喜愛的倍數主題遊戲，規劃1倍、2倍、5倍及10倍共4個獎金倍數區，民眾可選擇自任一獎金倍數區開始刮，只要「您的號碼」中任一個倍數區的號碼對中任一個「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金乘以該區獎金倍數之金額，有機會獲得最高翻10倍的獎金，1,000元（含）以上的獎項超過21萬個，頭獎200萬元共有3個，總中獎率31%。

刮刮樂

延伸閱讀

世足賽／2026世界盃即將開戰 台灣運彩搶先開盤提供冠軍投注

高球／中信女子公開賽落幕 泰選手奪冠

世足賽／決賽門票飆漲7倍、轉售平台更貴！ FIFA：符合美國行情

美國Regeneron科展 台學子獲2大會獎3特別獎

相關新聞

清潔工基隆遭鼠咬確診漢他病毒現況曝光 匡列11接觸者無疑似症狀

一名40歲男清潔工日前在基隆遭老鼠咬傷，當下立即至醫院就醫清潔傷口，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，至醫院就醫通報採檢確診為漢他病毒。新北衛生局說，病患症狀已改善，預計今天出院，匡列11名接觸者均無疑似症狀。

恐成老鼠溫床…3000張廢床墊堆如萬里長城 處理時間曝光

台中市潭子區清潔隊內堆置大量廢棄床墊，約3000張，已堆置8、9個月，議員擔心蚊蟲滋生甚至成為老鼠的溫床。環保局今天表示，已經在發包機械破碎標案，預計在11月以前完成去化，鼠患的問題外界不用擔心，堆置區域都在清潔隊內，會定期加強消毒。

新北男基隆遭鼠咬染漢他 林口住家清消進度曝光

新北市林口40歲男子日前在基隆工作地遭老鼠咬傷，事後確診漢他病毒。新北市長侯友宜今天到議會總質詢前受訪表示，經新北市疫調後了解，事發地點在基隆工作場域裡，第一個時間接到通報後，已將他林口住家周邊清消完畢，會隨時掌握狀況，不斷做好清消，讓漢他病毒能夠受到控制。

男子徒手捕鼠遭咬傷染漢他病毒 衛生局提醒別冒險：曝消毒1步驟

1名40多歲男子在基隆市的工作場地發現老鼠，徒手捕鼠時被咬傷。5月2日他因發燒、食慾變差就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒後依法通報。基隆市長謝國樑今天表示，會用最大的力度來進行清潔、消毒跟滅鼠工作。

台鐵端午連假搶票已賣14萬張！台北–花東有零星座位 沒搶到這天還有機會

台鐵公司今凌晨0時起，開放115年端午節連假訂票，截至今早9時止，總計完成9萬3388筆、14萬3093張訂票。截至目前為止，台北往台東仍有零星座位，台北往花蓮及其他站點各時段仍有餘位。逾期未取車票將於5月2日上午9時重新釋出。

午後雷陣雨3型態！專家曝光台灣7大熱區 更點名1地「雷雨核心區」

近周台灣環境風場轉為偏南風到西南風，天氣多為高溫炎熱，午後山區雷陣雨機會增大的降雨型態，象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專指出最容易出現午後雷陣雨地區的3種降雨型態，以及台灣7大常見午後雷陣雨熱區，其中更點名南投縣為全台灣午後雷雨核心區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。