快訊

520政院撒利多！彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

聽新聞
0:00 / 0:00

西南季風仍未建立 賈新興：這2天菲律賓海附近恐有熱帶系統發展趨勢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
歐洲系集模式預測未來10天TD侵襲機率圖。圖／截自賈新興臉書粉專
歐洲系集模式預測未來10天TD侵襲機率圖。圖／截自賈新興臉書粉專

未來10天天氣如何？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，未來10天大致為午後西北雨的天氣型態，周三至下周二高溫悶熱，下周二、下周三菲律賓海附近可能有熱帶系統發展趨勢，需再觀察，而下周三傍晚起有受到鋒面影響的機率。

針對短期氣候趨勢及未來10天天氣重點，賈新興指出，未來10天大致為午後西北雨的天氣型態，「其中20日至26日高溫悶熱 」，27日傍晚起有受到鋒面影響的機率。

賈新興說，梅雨發生的條件，5月27至30日（下周三至下周六）雖有利梅雨建立的環境，但觀察其環流型態顯示西南季風仍未建立。EC模式預測在5月底左右、AIFS模式預測在5月26日至27日，可能在菲律賓海附近有熱帶系統發展的趨勢。

賈新興表示，降雨機率部分，今天起至下周日（5月31日）降雨大致以偏少雨的機率較高；6月1日至20日降雨有轉多的機率較高，不是梅雨的關係，而是熱帶系統所致。

明天（20日）北部、東北部可能有午後雷陣雨；周四、周五（21、22日）午後雷陣雨較為明顯；周六、周日（23、24日）天氣轉趨晴朗穩定。

溫度部分，今清晨北部感受較涼，但白天過後氣溫就升高，高溫上看33度。

至於未來10天（20至28日）天氣詳細重點，賈新興指出，20日午後竹苗以北山區、南投、北北基宜花東有零星短暫雨；21日午後起各地轉有局部短暫陣雨；22日午後中彰投、嘉義以南山區、花東山區有局部短暫雨 其他地區也有零星短暫雨。

23日清晨台南以南沿海多雲，午後宜花山區有零星短暫雨；24日清晨台中以南有零星短暫雨，午後竹苗以北山區、大台北、東半部、宜花東有零星短暫雨。

25至27日清晨台中以南沿海有零星短暫雨，其中25至26日午後台中已雃、宜花山區有零星短暫雨，其中，27日午後各地有零星短暫雨，「傍晚氣有受到鋒面影響的機率」，苗栗以北、宜花轉有局部短暫雨。

28日新竹以北、宜花、苗栗以南沿海有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫陣雨；賈新興提醒，21至27日台東易有局部火燒風發生機率，另外，23至26日新北舉辦全國身障運動會，天氣大致穩定晴朗、高溫悶熱，留意水分及電解質的補充。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲／AIFS模式預測5月29日至6月2日亞洲低空氣流和累積雨量圖。圖／截自賈新興臉書粉專
歐洲／AIFS模式預測5月29日至6月2日亞洲低空氣流和累積雨量圖。圖／截自賈新興臉書粉專

YouTube 高溫 賈新興

延伸閱讀

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

未來一周溫暖偏熱恐飆破30度！估27日迎下一波鋒面

天氣穩定偏熱 天氣風險：午後山區有雷陣雨

白天晴熱如夏、午後慎防雷陣雨 吳德榮：下周三再迎第4波梅雨鋒面

相關新聞

清潔工基隆遭鼠咬確診漢他病毒現況曝光 匡列11接觸者無疑似症狀

一名40歲男清潔工日前在基隆遭老鼠咬傷，當下立即至醫院就醫清潔傷口，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，至醫院就醫通報採檢確診為漢他病毒。新北衛生局說，病患症狀已改善，預計今天出院，匡列11名接觸者均無疑似症狀。

恐成老鼠溫床…3000張廢床墊堆如萬里長城 處理時間曝光

台中市潭子區清潔隊內堆置大量廢棄床墊，約3000張，已堆置8、9個月，議員擔心蚊蟲滋生甚至成為老鼠的溫床。環保局今天表示，已經在發包機械破碎標案，預計在11月以前完成去化，鼠患的問題外界不用擔心，堆置區域都在清潔隊內，會定期加強消毒。

新北男基隆遭鼠咬染漢他 林口住家清消進度曝光

新北市林口40歲男子日前在基隆工作地遭老鼠咬傷，事後確診漢他病毒。新北市長侯友宜今天到議會總質詢前受訪表示，經新北市疫調後了解，事發地點在基隆工作場域裡，第一個時間接到通報後，已將他林口住家周邊清消完畢，會隨時掌握狀況，不斷做好清消，讓漢他病毒能夠受到控制。

男子徒手捕鼠遭咬傷染漢他病毒 衛生局提醒別冒險：曝消毒1步驟

1名40多歲男子在基隆市的工作場地發現老鼠，徒手捕鼠時被咬傷。5月2日他因發燒、食慾變差就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒後依法通報。基隆市長謝國樑今天表示，會用最大的力度來進行清潔、消毒跟滅鼠工作。

台鐵端午連假搶票已賣14萬張！台北–花東有零星座位 沒搶到這天還有機會

台鐵公司今凌晨0時起，開放115年端午節連假訂票，截至今早9時止，總計完成9萬3388筆、14萬3093張訂票。截至目前為止，台北往台東仍有零星座位，台北往花蓮及其他站點各時段仍有餘位。逾期未取車票將於5月2日上午9時重新釋出。

午後雷陣雨3型態！專家曝光台灣7大熱區 更點名1地「雷雨核心區」

近周台灣環境風場轉為偏南風到西南風，天氣多為高溫炎熱，午後山區雷陣雨機會增大的降雨型態，象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專指出最容易出現午後雷陣雨地區的3種降雨型態，以及台灣7大常見午後雷陣雨熱區，其中更點名南投縣為全台灣午後雷雨核心區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。