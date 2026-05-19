西南季風仍未建立 賈新興：這2天菲律賓海附近恐有熱帶系統發展趨勢

未來10天天氣如何？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，未來10天大致為午後西北雨的天氣型態，周三至下周二高溫悶熱，下周二、下周三菲律賓海附近可能有熱帶系統發展趨勢，需再觀察，而下周三傍晚起有受到鋒面影響的機率。

針對短期氣候趨勢及未來10天天氣重點，賈新興指出，未來10天大致為午後西北雨的天氣型態，「其中20日至26日高溫悶熱 」，27日傍晚起有受到鋒面影響的機率。

賈新興說，梅雨發生的條件，5月27至30日（下周三至下周六）雖有利梅雨建立的環境，但觀察其環流型態顯示西南季風仍未建立。EC模式預測在5月底左右、AIFS模式預測在5月26日至27日，可能在菲律賓海附近有熱帶系統發展的趨勢。

賈新興表示，降雨機率部分，今天起至下周日（5月31日）降雨大致以偏少雨的機率較高；6月1日至20日降雨有轉多的機率較高，不是梅雨的關係，而是熱帶系統所致。

明天（20日）北部、東北部可能有午後雷陣雨；周四、周五（21、22日）午後雷陣雨較為明顯；周六、周日（23、24日）天氣轉趨晴朗穩定。

溫度部分，今清晨北部感受較涼，但白天過後氣溫就升高，高溫上看33度。

至於未來10天（20至28日）天氣詳細重點，賈新興指出，20日午後竹苗以北山區、南投、北北基宜花東有零星短暫雨；21日午後起各地轉有局部短暫陣雨；22日午後中彰投、嘉義以南山區、花東山區有局部短暫雨 其他地區也有零星短暫雨。

23日清晨台南以南沿海多雲，午後宜花山區有零星短暫雨；24日清晨台中以南有零星短暫雨，午後竹苗以北山區、大台北、東半部、宜花東有零星短暫雨。

25至27日清晨台中以南沿海有零星短暫雨，其中25至26日午後台中已雃、宜花山區有零星短暫雨，其中，27日午後各地有零星短暫雨，「傍晚氣有受到鋒面影響的機率」，苗栗以北、宜花轉有局部短暫雨。

28日新竹以北、宜花、苗栗以南沿海有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫陣雨；賈新興提醒，21至27日台東易有局部火燒風發生機率，另外，23至26日新北舉辦全國身障運動會，天氣大致穩定晴朗、高溫悶熱，留意水分及電解質的補充。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。