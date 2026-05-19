新北男基隆遭鼠咬染漢他 林口住家清消進度曝光

新北市林口40歲男子日前在基隆工作地遭老鼠咬傷，事後確診漢他病毒。新北市長侯友宜今天到議會總質詢前受訪表示，經新北市疫調後了解，事發地點在基隆工作場域裡，第一個時間接到通報後，已將他林口住家周邊清消完畢，會隨時掌握狀況，不斷做好清消，讓漢他病毒能夠受到控制。

侯友宜說，目前為止新北市一切都還在掌握當中，先前已清消完畢，最近又做第二次大清消，幾乎每天都是以環境清潔日、環境大推動的計畫全力以赴。

新北衛生局稍早指出，昨接獲中央通報確診一例漢他病毒症候群患者，40歲男子住林口區，4月7日在基隆工作打掃時遭老鼠咬傷，衛生局第一時間啟動疫調、匡列接觸者，通知基隆衛生局，並在其住家加強跨局處環境清潔與消毒等防治工作；匡列11名接觸者均無疑似症狀。