快訊

520政院撒利多！彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

聽新聞
0:00 / 0:00

男子徒手捕鼠遭咬傷染漢他病毒 衛生局提醒別冒險：曝消毒1步驟

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今早和衛生局長張賢政（右）、環保局長馬仲豪（左），在市府1樓大廳說明疑似漢他病毒個案相關資訊，以及市府因應措施。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今早和衛生局長張賢政（右）、環保局長馬仲豪（左），在市府1樓大廳說明疑似漢他病毒個案相關資訊，以及市府因應措施。記者邱瑞杰／攝影

1名40多歲男子在基隆市的工作場地發現老鼠，徒手捕鼠時被咬傷。5月2日他因發燒、食慾變差就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒後依法通報。基隆市長謝國樑今天表示，會用最大的力度來進行清潔、消毒跟滅鼠工作。

謝國樑今早和衛生局長張賢政、環保局長馬仲豪，在市府1樓大廳說明這起漢他病毒個案相關資訊，以及市府因應措施。

張賢政說，這名男子4月7日在職場，協助清潔工作的時候看到老鼠，並被咬傷。這隻老鼠有被捕捉到，職場業者事後也有加 做環境清潔消毒。這名男子5月2日發病，在外縣市的醫院就醫，症狀包括發燒、食慾變差。

張賢政表示，收治醫院的醫師警覺性很高，個案症狀雖然輕微，仍懷疑感染漢他病毒，5月7、8日通報及化驗，昨天中午初步化驗結果陽性，醫院分別通報個案居住市政府和工作所在地基隆市政府。事發時職場已做清消，化驗結果出爐，又擴大清消範圍。

張賢政提醒民眾，漢他病毒不會人傳人，但可能透過被老鼠咬到，或是接觸到老鼠的排泄物感染，所以在發現老鼠的時候，在沒有相關工具的情況下，不要冒著風險徒手捕捉。老鼠爬過或有排泄物，可以噴灑「1:9」的漂白水，靜置5分鐘再清潔清毒。

謝國樑說，漢他病毒不會人傳人，重點在要做很充分的清潔清潔工作。民眾如果發現鼠蹤有相關的需求的話，可以打「1999」通報，市府會用最快速的方式處理滅鼠跟消毒工作。

馬仲豪表示，環保局今年3月開始全面加強主要幹道的清淤工作，降低老鼠的食物來源，目前的清溝長度已經經超過500公里，清出近600噸廢棄物，並會持續加強清潔。

馬仲豪說，未來會依照環境部的防疫指引，物理防治為主，化學防治為輔，加強力道在全市主要道路，進行更深更廣的清潔消毒，並與衛生局、區公所和產業發展處等相關單位合作，確實執行進行環境清潔整理和鼠類防治作業。

謝國樑 漢他病毒 基隆

延伸閱讀

基隆疑漢他病毒個案 謝國樑：持續加強全市清消

曾被老鼠咬…患者發燒就醫驗出疑感染漢他病毒 謝國樑今早記者會說明

清潔工基隆遭鼠咬確診漢他病毒現況曝光 匡列11接觸者無疑似症狀

列管街友約414人恐成漢他病毒破口？民代促新北加強關懷

相關新聞

清潔工基隆遭鼠咬確診漢他病毒現況曝光 匡列11接觸者無疑似症狀

一名40歲男清潔工日前在基隆遭老鼠咬傷，當下立即至醫院就醫清潔傷口，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，至醫院就醫通報採檢確診為漢他病毒。新北衛生局說，病患症狀已改善，預計今天出院，匡列11名接觸者均無疑似症狀。

恐成老鼠溫床…3000張廢床墊堆如萬里長城 處理時間曝光

台中市潭子區清潔隊內堆置大量廢棄床墊，約3000張，已堆置8、9個月，議員擔心蚊蟲滋生甚至成為老鼠的溫床。環保局今天表示，已經在發包機械破碎標案，預計在11月以前完成去化，鼠患的問題外界不用擔心，堆置區域都在清潔隊內，會定期加強消毒。

新北男基隆遭鼠咬染漢他 林口住家清消進度曝光

新北市林口40歲男子日前在基隆工作地遭老鼠咬傷，事後確診漢他病毒。新北市長侯友宜今天到議會總質詢前受訪表示，經新北市疫調後了解，事發地點在基隆工作場域裡，第一個時間接到通報後，已將他林口住家周邊清消完畢，會隨時掌握狀況，不斷做好清消，讓漢他病毒能夠受到控制。

男子徒手捕鼠遭咬傷染漢他病毒 衛生局提醒別冒險：曝消毒1步驟

1名40多歲男子在基隆市的工作場地發現老鼠，徒手捕鼠時被咬傷。5月2日他因發燒、食慾變差就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒後依法通報。基隆市長謝國樑今天表示，會用最大的力度來進行清潔、消毒跟滅鼠工作。

台鐵端午連假搶票已賣14萬張！台北–花東有零星座位 沒搶到這天還有機會

台鐵公司今凌晨0時起，開放115年端午節連假訂票，截至今早9時止，總計完成9萬3388筆、14萬3093張訂票。截至目前為止，台北往台東仍有零星座位，台北往花蓮及其他站點各時段仍有餘位。逾期未取車票將於5月2日上午9時重新釋出。

午後雷陣雨3型態！專家曝光台灣7大熱區 更點名1地「雷雨核心區」

近周台灣環境風場轉為偏南風到西南風，天氣多為高溫炎熱，午後山區雷陣雨機會增大的降雨型態，象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專指出最容易出現午後雷陣雨地區的3種降雨型態，以及台灣7大常見午後雷陣雨熱區，其中更點名南投縣為全台灣午後雷雨核心區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。