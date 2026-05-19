男子徒手捕鼠遭咬傷染漢他病毒 衛生局提醒別冒險：曝消毒1步驟

1名40多歲男子在基隆市的工作場地發現老鼠，徒手捕鼠時被咬傷。5月2日他因發燒、食慾變差就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒後依法通報。基隆市長謝國樑今天表示，會用最大的力度來進行清潔、消毒跟滅鼠工作。

謝國樑今早和衛生局長張賢政、環保局長馬仲豪，在市府1樓大廳說明這起漢他病毒個案相關資訊，以及市府因應措施。

張賢政說，這名男子4月7日在職場，協助清潔工作的時候看到老鼠，並被咬傷。這隻老鼠有被捕捉到，職場業者事後也有加 做環境清潔消毒。這名男子5月2日發病，在外縣市的醫院就醫，症狀包括發燒、食慾變差。

張賢政表示，收治醫院的醫師警覺性很高，個案症狀雖然輕微，仍懷疑感染漢他病毒，5月7、8日通報及化驗，昨天中午初步化驗結果陽性，醫院分別通報個案居住市政府和工作所在地基隆市政府。事發時職場已做清消，化驗結果出爐，又擴大清消範圍。

張賢政提醒民眾，漢他病毒不會人傳人，但可能透過被老鼠咬到，或是接觸到老鼠的排泄物感染，所以在發現老鼠的時候，在沒有相關工具的情況下，不要冒著風險徒手捕捉。老鼠爬過或有排泄物，可以噴灑「1:9」的漂白水，靜置5分鐘再清潔清毒。

謝國樑說，漢他病毒不會人傳人，重點在要做很充分的清潔清潔工作。民眾如果發現鼠蹤有相關的需求的話，可以打「1999」通報，市府會用最快速的方式處理滅鼠跟消毒工作。

馬仲豪表示，環保局今年3月開始全面加強主要幹道的清淤工作，降低老鼠的食物來源，目前的清溝長度已經經超過500公里，清出近600噸廢棄物，並會持續加強清潔。

馬仲豪說，未來會依照環境部的防疫指引，物理防治為主，化學防治為輔，加強力道在全市主要道路，進行更深更廣的清潔消毒，並與衛生局、區公所和產業發展處等相關單位合作，確實執行進行環境清潔整理和鼠類防治作業。