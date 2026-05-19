恐成老鼠溫床…3000張廢床墊堆如萬里長城 處理時間曝光

台中市潭子區清潔隊內堆置大量廢棄床墊，約3000張，已堆置8、9個月，議員擔心蚊蟲滋生甚至成為老鼠的溫床。環保局今天表示，已經在發包機械破碎標案，預計在11月以前完成去化，鼠患的問題外界不用擔心，堆置區域都在清潔隊內，會定期加強消毒。

國民黨議員賴朝國昨天質詢指出，潭子區清潔隊內堆置的廢棄床墊長達5、600公尺，彷彿萬里長城，環保局不用機械拆解，要求清潔隊員徒手拆解，進度太慢，且廢棄床墊可能滋生老鼠和病毒，建議環保局效仿其他縣市，引進更多機械破碎設備，加速處理效率。

環保局清潔隊管理科長趙正玉今天受訪表示，目前潭子清潔隊現場大概有3000多床，環保局已經在發包機械破碎標案，也透過人工拆解輔助，希望在11月以前完成去化；針對彈簧床墊堆置區域，清潔隊會定期消毒、澆水，避免老鼠或其他感染源滋生。

趙正玉補充，廢棄彈簧床堆置的區域都在清潔隊的隊部範圍，照片中看到的道路其實是隊部內道路，並沒有對外，因此管理層面上也是單進單出，不會影響到外部。