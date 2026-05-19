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高鐵端午疏運加開92班次 開放搶票時間出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
端午連假將至，台灣高鐵自6月18日至22日規畫端午節假期疏運，期間加開92班次列車，總計5天提供915班次的旅運服務。聯合報系資料照
端午連假將至，台灣高鐵自6月18日至22日規畫端午節假期疏運，期間加開92班次列車，總計5天提供915班次的旅運服務。聯合報系資料照

端午連假將至，為服務旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵今宣布，自6月18日至22日規畫端午節假期疏運，期間加開92班次列車，總計5天提供915班次的旅運服務，另疏運期間也針對台中以北需求較高時段，擴大自由座運能，疏運期間車票將從5月21日凌晨0時起開放訂購。

高鐵公司說明，端午佳節即將到來，為服務旅客返鄉及出遊需求，自6月18日（四）至6月22日（一）規畫端午節假期疏運，期間加開92班次列車（南下41班、北上51班），總計5天提供915班次的旅運服務。

旅客可自5月21日（四）凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作的便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票，並請於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

高鐵指出，為因應端午節假期的旅運需求，疏運期間提供5班延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站，且配置2節自由座車廂（11-12節），搭乘上述延後收班車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

此外，高鐵公司也針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包含6月18日（四）16~20時、6月19日（五）9~11時、6月21日（日）16~21時及6月22日（一）17時到19時的南下方向（每整點25分南港站發車）。

6月21日（日）13時~22時40分的北上方向（每整點4分台中站發車，21時另有51分發車班次）。上述時段行駛於南港-台中的區間車次，均特別配置9節自由座車廂並停靠沿途各站。

高鐵公司表示，疏運期間將攜手LINE TODAY提供「自由座等候時間」預估燈號公共服務，利用自由座返鄉過節的旅客，預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY 「生活頻道」掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。

高鐵公司也提及，旅客搭乘時若有噪音、清潔等需求需反映時，可多加利用「車廂數位客服」服務，旅客只要掃描座位前方網袋內「列車安全說明卡」左側QR Code，即可連結「車廂數位客服」專屬頁面。

驗證後先選擇通報類型，再填寫您所在車次、車廂及座位等資訊，送出後列車人員即會接收訊息並前往處理，如此不僅可省下時間，更可以降低通報時與他人產生衝突的風險。

台灣高鐵於端午節假期疏運期間加開92班車，其中5班為延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵於端午節假期疏運期間加開92班車，其中5班為延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站。圖／台灣高鐵提供

端午節 高鐵 台中

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