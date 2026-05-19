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再破紀錄！九如「藍星」百香果再刷天價 北農拍賣每公斤370元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東百香果產季將進入尾聲，但九如鄉農會輔導農民種植百香果新品種「藍星」，今年再刷新拍賣行情紀錄，上周北農拍賣市場最新拍賣價衝上每公斤370元，創下5月初的350元天價，再度攀升。

每年3到7月是屏東百香果產期，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植百香果「藍星」品種再創佳績，繼去年3月連續在北農一市、二市、三市拍賣價超過每公斤200元，5月初在共同運銷北部市場拍賣價格再創天價來到每公斤350元，上周再度打破自己記錄，來到每公斤370元。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，九如鄉農會「藍星」百香果，零農藥檢出、甜度高、酸味低，翻轉過去民眾對百香果「農藥多、偏酸」刻板印象，市場接受度持續升溫，產地供不應求。

龔泰文表示，「藍星」是由台農1號與滿天星雜交育成新品種，特色是果香濃郁、甜度高、果實大，傳統百香果常見的強烈酸味降低許多，「以前不敢吃百香果的人，現在開始接受」。

龔泰文說，藍星百香果雖然在北農拍賣價來到每公斤370元，九如鄉農會超市回饋鄉親，超市價格約在每公斤250元，讓一般消費者也買得起。

「早上配貨、下午幾乎就沒貨」，龔泰文笑說，農會內部訂貨都得排隊，「現在一天農會約只能配到五箱，大家都在等貨。」

龔泰文觀察，許多水果新品種剛上市時都曾掀熱潮，往往量產後價格與熱度容易疲乏，不過「藍星」目前市場反應持續升溫，但產期進入尾聲，剩下一個月，大家要好好把握。

九如鄉農會近年積極建立品牌形象，班員包括許仁壽、鍾清泰與黃國明等人，也固定每15天自主送驗農藥殘留，建立產地履歷與品質管理制度，強打「無毒、安全、好吃」。

百香果價格屢創新高，警方啟動「護果專案」。屏東縣政府警察局里港分局九如分駐所近期加強果園周邊巡邏，並結合守望相助隊、產銷班與合作社力量，提醒農民加裝照明與監視設備，防範宵小覬覦高價農產。

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元。圖／龔泰文提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元。圖／龔泰文提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元。圖／龔泰文提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元。圖／龔泰文提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元，九如鄉農會總幹事龔泰文笑說，他要訂貨也要排隊。記者劉星君／攝影
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元，九如鄉農會總幹事龔泰文笑說，他要訂貨也要排隊。記者劉星君／攝影

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元，九如農會超市回饋鄉親，超市價格約在每公斤250元。記者劉星君／攝影
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元，九如農會超市回饋鄉親，超市價格約在每公斤250元。記者劉星君／攝影

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元。記者劉星君／攝影
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元。記者劉星君／攝影

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元。記者劉星君／攝影
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再度打破自己紀錄，上周拍賣市場價格來到一公斤370元。記者劉星君／攝影

農會 屏東 北農

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