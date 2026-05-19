每天吃8顆雞蛋瘋狂長毛髮！中醫師證實「合理」 曝過量風險

蛋製食品種類繁多，是許多人飲食中不可或缺的一部分。一名網友發文，稱他每天吃8顆蛋，沒想到導致全身上下的毛髮生長非常迅速，讓他很困擾。對此，有名中醫師回應，揭露吃蛋長毛髮的原因，並指出蛋吃太多可能會出現的身體問題，建議每天吃3到4顆最合適。

一名網友在Threads發文，稱他一天吃8顆雞蛋，結果全身毛髮以不可思議的速度生長，讓他感到十分困擾。原PO描述，除了頭髮之外，包括手毛、腳毛、指甲都會快速變長。他解釋之所以吃那麼多蛋，是因為早餐自己做蛋餅，每份3顆雞蛋，而他會吃兩份，因此光是早餐就吃了6顆雞蛋。

此文一出，有一位中醫師留言回應，指出吃蛋之所以會長毛是因為蛋中蛋白質完整，且擁有B群、維他命D、鋅與卵磷脂這些長毛或長指甲需要用到的元素，因此吃蛋長毛是合理的，只要原料足夠就會瘋狂生長。

該醫師進一步描述吃蛋過多的缺點，從中醫的觀點來看，雞蛋是偏燥的食物，如果本身體質就偏熱，吃蛋過多可能會有長痘痘、口乾舌燥與便祕等症狀，至於膽固醇並沒有那麼可怕，不過若是體內血脂本來就高，建議吃3到4顆之內就好。

醫師並提醒「不要只挑蛋白吃」，蛋黃中擁有諸多營養，例如卵磷脂、生物素與維他命A、D、E，只吃蛋白很可惜，若是擔心膽固醇的問題，建議改成隔天吃全蛋。此外，以中醫來說，想生髮可以用何首烏、黑芝麻、桑椹或黑豆搭配雞蛋一起吃，都是很經典的組合。

另有網友提到生髮的訣竅，除了吃茶葉蛋、晚上吃優質蛋白牛乳外，也可以去好市多購買生物素，之前他開刀掉髮時常常吃，很快頭髮就長回來了。另外也有網友建議挑選茶葉蛋時選擇顏色淡一點的，鈉含量才不會攝取過高。

雞蛋應該要怎麼烹飪才健康呢？劉博仁醫師指出，「水煮蛋」產生的氧化物少很多，對身體比較友善；荷包蛋或炒蛋如果油用得很少加上煮的過程不久，相對也是安全的；千萬要避免「油煎蛋」、「炸蛋」、「鍋邊焦香蛋」這種高溫高油方式。他強調，只要吃法對了，蛋就是超級食物。