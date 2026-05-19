清潔工基隆遭鼠咬確診漢他病毒現況曝光 匡列11接觸者無疑似症狀

一名40歲男清潔工日前在基隆遭老鼠咬傷，當下立即至醫院就醫清潔傷口，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，至醫院就醫通報採檢確診為漢他病毒。新北衛生局說，病患症狀已改善，預計今天出院，匡列11名接觸者均無疑似症狀。

新北衛生局指出，昨接獲中央通報確診一例漢他病毒症候群患者，40歲男子住林口區，4月7日在基隆工作打掃時遭老鼠咬傷，衛生局第一時間啟動疫調、匡列接觸者，通知基隆衛生局，並在其住家加強跨局處環境清潔與消毒等防治工作。

新北市政府為防範漢他病毒，已完成全市第一次噴消及側溝清淤巡檢作業，目前執行第2次清全市清消中。

新北市府表示，漢他病毒防治仰賴市民與市府通力合作，落實環境清潔與滅鼠措施，呼籲除落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大政策，執行清潔打掃工作時，務必加強自我防護，避免遭鼠隻咬傷。若出現相關疑似症狀，要儘速至醫療院所就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史（尤其是鼠類）等訊息，以及早獲得妥適治療。