反覆腹悶痛注意…27歲女以為胃炎 竟查出膽結石釀膽囊炎

新北27歲王姓女子長期出現上腹悶痛、右上腹疼痛，時好時壞，起初以為只是胃炎，服藥治療未見改善。經腹部超音波發現膽結石，進一步至台北慈濟醫院就醫，確診為膽結石合併膽囊發炎。透過單孔腹腔鏡方式切除膽囊，手術隔天即順利出院。

膽囊是位於肝臟下方的器官，主要功能為儲存並濃縮肝臟分泌的膽汁，協助脂肪消化。新店慈濟醫院外科醫師陳昱天指出，膽結石過去多見於中老年族群，近年臨床觀察有明顯年輕化趨勢，與外食比率增加、飲食油膩及生活作息不規律有關。

統計顯示，約90%至95%的膽囊炎與膽結石有關，而膽結石的常見危險因子包括女性、高齡、肥胖、糖尿病、代謝症候群、快速減重、多次懷孕、使用雌激素相關藥物或長期營養不良等。初期症狀不明顯，許多人常誤以為只是胃痛而延誤就醫，待症狀反覆發作甚至影響工作時才發現問題。

陳昱天說明，膽結石若阻塞膽囊出口，反覆刺激會引發發炎，出現右上腹疼痛、餐後不適、噁心，甚至牽扯至背部或肩膀疼痛，未處理者有一定比率可能進展為急性膽囊炎。

診斷膽結石以腹部超音波為主，必要時可搭配血液檢查評估是否有發炎或膽道阻塞情形，若懷疑較複雜的膽道問題，可進一步安排電腦斷層或核磁共振檢查。治療上，以膽囊切除手術為主要治療方式，過去此類手術需以較大的腹部切口執行，術後疼痛明顯、住院時間較長，也影響日常活動。

隨著醫療進步，目前以腹腔鏡微創手術為標準做法，透過肚臍及2至3個微小傷口即可完成手術，甚至可採單孔手術，將傷口置於肚臍內，減少術後不適及傷口負擔，且疤痕隱藏、不易察覺。

多數病人手術隔天即可出院，恢復期大幅縮短，對仍在職場的年輕族群而言，減少請假與中斷工作的困擾，能更快回歸正常生活；近年也有如達文西手術系統等機器人輔助手術，提供患者更多元微創手術選擇。

陳昱天提醒，平時要維持規律飲食、避免高油、適度運動及控制體重，降低膽結石發生風險；若已有膽結石且反覆發作，應與醫師討論適當治療時機，及早處理。