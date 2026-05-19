台大、長庚、榮總上榜亮點？ 全台最受關注醫學中心TOP 10

重大疾病、急重症會想到哪間醫院？

當身體出現重大疾病、需要高難度手術，或家人面臨轉診需求時，許多人會開始上網查醫院、查科別、找專科醫師與治療資訊。近年醫療需求增加，從急重症、高齡照護到慢性病治療，都讓醫療現場面臨更高壓力；也因此，民眾在討論重大疾病治療、轉診安排與大型醫療資源時，醫學中心經常成為被提及的對象。從癌症治療、心血管疾病、婦幼醫療、器官移植，到門診服務、醫療研究與衛教資訊，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近一年網友在討論看診選擇、專科資訊、轉診需求、重大疾病治療與健康議題時，哪些一般醫學中心最常被提及，整理出網路關注度最高的10家醫學中心。

※醫學中心是什麼？

醫學中心是台灣醫院評鑑中的最高層級，通常承擔急重症照護、高難度醫療、醫學教育、臨床研究與區域醫療支援等任務；並非單純以醫院規模或知名度判定，而是需達到醫院評鑑優等、教學醫院評鑑合格，並通過醫學中心任務指標審查等門檻。

本篇調查範圍依衛生福利部醫事司115年3月17日公告的「108至114年醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單」整理，僅納入一般醫院評鑑中評定為「醫學中心」者，不包含準醫學中心與兒童醫學中心；統計方式依衛福部公告名單中的評鑑列名方式為準，同一列名單位合併計算，若屬同一醫療體系但在名單中分列不同評鑑單位，則分開統計。本文觀察的是醫療與健康相關網路討論量，並非醫療評鑑或就醫推薦排序。

No.10 臺北市立萬芳醫院

萬芳醫院提供

萬芳醫院位處文山區門戶，是臺北南區、木柵與新店一帶重要的醫療支柱。其身分特殊，是臺北市第一家公辦民營市立醫院，由臺北醫學大學團隊進駐經營，將大學醫院的研發量能帶進公部門醫療體系。2004年萬芳正式晉升「醫學中心」，不僅確立了其在南區的醫療位階，與捷運站共構的絕對便利性，更讓它成為該區民眾急診與轉診的首選據點。

在專科實力上，萬芳在胸腔醫學與結核病治療領域具備國際級競爭力，特別是多重抗藥性結核病（MDR-TB）高達86％的治癒率，讓它在醫界確立了權威標籤。此外，因應臺北市高齡化導致的床位緊繃，萬芳強攻「急性在宅醫療」（HaH），截至2024年底收案54例，不只是收案量領先的院所，更憑藉97分的滿意度，將醫學中心的照護能量成功延伸至社區家庭，打破了傳統醫院牆界的服務限制。

網友留言中，也能看到民眾對萬芳環境與流程改善的感受，有人形容它是「文山區重要的教學醫院，環境一直都保持在一定水準」；也有人提到院內「不會感覺到醫院的擁擠感」，並感謝清潔人員與各崗位員工。還有看診近20年的民眾分享，萬芳「真的很用心在求進步」，發現院內可掃描QR code通知打掃，且清潔人員約10分鐘內就到場協助，讓他直呼「真的要給萬芳醫院一個讚」。

No.9 奇美醫院總院／樹林院區

翻攝FB／奇美新鮮事

翻攝FB／奇美新鮮事

奇美醫院位於臺南永康，長期被視為雲嘉南地區急重症、癌症治療與心血管照護的重要醫療標竿。當臺南、永康、善化、新市與南科周邊出現急診、手術或進一步檢查需求時，奇美往往會進入病人與家屬的討論範圍。相較於北部醫學中心常因都會人口密度與全國性新聞被提及，奇美的討論更貼近臺南在地的實際就醫需求。

近年奇美的發展重點不只停在傳統門診。面對高齡化壓力，奇美透過跨科團隊布建高齡急診與整合照護，2025年更以「在宅急症照護」獲得台灣持續改善競賽金塔五星獎，將急性醫療服務直接延伸到病人家中，解決高齡病人往返醫院的體力負擔。這種轉型讓奇美的角色不再只是單純的大型醫院，而是能同時支撐重症治療與居家照護需求的地方醫療核心。

No.8 彰化基督教醫院

彰化基督教醫院不是位在六都核心，卻能在全台醫學中心討論中擠進前十，關鍵在於它長期扮演中部區域醫療樞紐的角色。對彰化、南投、雲林等地民眾來說，彰基不只是「在地大醫院」，也常因急重症照護、癌症治療與醫學研究受到討論；當出現重症、轉診或跨科照護需求時，彰基經常是中部民眾會想到的重要醫院。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，彰基聲量高點之一，來自護理人員待遇調整。彰基自2025年10月起就已調整護理人員薪資，近期也再宣布，自2026年7月1日起，剛畢業的新進護理師即使只上白班，每月最低薪資保障5萬元，並搭配年終與福利制度。這波薪資討論，也讓彰基被放進「醫院如何留住第一線護理人力」的討論中。

No.7 亞東紀念醫院

亞東紀念醫院提供

亞東紀念醫院提供

亞東紀念醫院位於新北板橋，服務範圍涵蓋板橋、土城及周邊高人口密度生活圈，對新北南區民眾來說，是急診、轉診與專科治療時經常被想到的醫學中心。除了高度貼近日常就醫需求，近年亞東在智慧醫療與專業技術上展現出強勢轉型，不僅在2025年初的國家醫療品質獎中拿下「智慧醫院全機構標章」，其在骨科微創、心血管急重症救治，以及代表急救實力的ECMO（葉克膜）照護領域，皆展現出顯著的技術實績。

網友討論中，亞東常被提到的除了單一科別之外，還有從急診、檢查到專科門診的整體就醫感受。有人分享第一次做乳房攝影，原本擔心疼痛與不適，但遇到「超溫柔耐心又專業」的護理師，讓檢查過程「沒以往那麼痛和恐懼」。網路評價也讓亞東有不同於其他醫學中心的討論點。目前亞東醫院Google評價可見4.4顆星，累積1萬多則評論，在大型醫學中心裡相當不容易。對一間每日面對大量就醫需求的醫學中心而言，這樣的評價不只是數字，也代表不少病人在看診流程、醫護溝通與就醫體驗中留下了相對正面的感受；而這些來自實際就醫現場的回饋，也成為亞東在醫療品質之外，另一個被討論的面向。

另一方面，面對醫療人力吃緊，亞東醫院也自今年1月起調整全院薪資留才，針對非醫師職類專任全職人員每人每月加薪2,000元，平均調幅約5.4％，顯示大型醫院除了提升醫療品質，也必須回應第一線人力留任與招聘的現實壓力。

No.6 臺北馬偕紀念醫院／淡水馬偕紀念醫院

馬偕醫院雙北院區的接生量長期維持高水準，從高風險妊娠的監測到新生兒重症照護，婦幼醫療也成為馬偕最具代表性的醫療印象之一。除了接生無數的「馬偕寶寶」，馬偕在成人專科的表現也支撐起許多家庭不同階段的醫療需求，不論是骨科的關節與脊椎手術、免疫風濕科的慢性病追蹤，或是整形外科在複雜外傷的重建技術，都讓馬偕在不同醫療領域中，成為許多家庭成員從生產、兒童照護到成人就醫時會考慮的選擇。

網友留言中，也能看見這種從生產到兒童照護的信任感。產婦分享在馬偕生產的經驗，感謝產房、病房與嬰兒室護理人員的照顧，也提到「這次的生產體驗很美好～雖然要封肚了，但這兩胎在這裡的時光我不會忘記」，字裡行間能看見她對醫護人員的感謝；也有家長表示「謝謝有馬偕兒童醫院，小兒科還有分科別」，認為這是「一間能讓家長放心的醫院」，並特別寫下「醫院不是服務業，來醫院就是要相信醫生及所有醫護人員的專業」。這些留言讓馬偕的討論不只停在老牌醫院印象，也更貼近產婦、孩子與家長實際走進醫院後的感受。

No.5 三軍總醫院內湖院區／汀州院區

翻攝FB／三軍總醫院

翻攝FB／三軍總醫院

隸屬於國防部軍醫局的三軍總醫院，服務對象並不只限於現役軍人與軍眷，也開放一般民眾就醫。三總透過「三軍總醫院附設民眾診療服務處」提供健保與一般門診服務，民眾服務量已占總服務量六成以上，也讓它從軍醫體系中的醫院，成為雙北民眾熟悉的醫學中心之一。對外開放的熱度直接反映在內湖院區的門診大廳，網友留言提醒內湖院區的現場掛號最好提早到院，因為「七點半櫃檯開門後就大概100號了」。

在高度對大眾開放的同時，三總仍保有軍醫體系的鮮明特色，承擔國防醫學教育、急重症醫療與臨床訓練等任務。近年三總也將軍醫體系的醫療任務延伸到智慧醫療發展，美國《Newsweek》公布「2026全球最佳智慧醫院」名單時，三軍總醫院首次參賽即上榜，也讓外界看見軍醫院在數位醫療與臨床應用上的新面向。

No.4 台中榮民總醫院

台中榮總在中部醫療體系中扮演重要角色，對中部民眾而言，凡涉及癌症治療、心血管手術、重症照護或長期追蹤需求，中榮常被列入重要就醫選項。台中榮總也以智慧醫療與精準照護受到關注，美國《Newsweek》與Statista公布「全球最佳智慧醫院」（World's Best Smart Hospitals 2026）榜單，台中榮總排名全球第85名，是台灣入榜醫院中唯一進入百大的醫院，也讓中榮在醫療數位化、AI應用與智慧照護等議題上受到關注。

在專科實力方面，中榮的大腸直腸外科在病友社群中具有高度辨識度。相關討論多集中在醫師的專業判斷、手術方式的選擇以及術後追蹤的細膩程度，不少病友會針對特定醫師的治療經驗進行深度分享。這種由專科技術累積出的信任感，使中榮的服務範圍跨越臺中市區，延伸至南投、雲林與苗栗等醫療資源相對稀缺的縣市。

No.3 台北榮民總醫院

作為榮民醫療體系中的指標醫院，北榮長期服務高齡族群，也讓慢性病追蹤、癌症治療、心血管疾病等需求，成為民眾搜尋北榮時常見的脈絡。在專科發展上，北榮長期以癌症治療、腦神經科學與心血管醫療受到關注，相關領域不只連結臨床治療，也延伸到研究、國際交流與高階專科照護，也讓北榮在重大疾病治療相關討論中形成穩定聲量。

國際競爭力同樣是北榮聲量的關鍵推手，美國《Newsweek》與國際調研機構Statista自2019年3月起推出「全球最佳醫院」（World's Best Hospitals）系列，2026年共有來自32個國家與地區、逾2,500家醫院接受評比；其中，臺北榮總國內醫院評比分數為92.99％，位列全球第174名，首度挺進全球前200強，更連年穩坐台灣受評醫院中的領先位置。

另一方面，作為公立醫學中心，北榮也面臨醫療人力接續的現實挑戰。近年護理人力流動受到關注，加上公立醫院退休制度使部分資深護理人員較早離開第一線，也讓經驗傳承與人力補充成為大型醫院持續面對的課題。網友留言中，也能看見民眾對北榮醫療現場的實際感受，有人提到平日就醫人潮多、停車與候診都需要時間，但仍肯定「醫護人員都專業和氣」；也有網友感謝心臟內科醫師「視病如親」，照顧病患仔細又貼心。這些留言一方面反映大型醫學中心常見的人潮與等待問題，也看見民眾對醫護專業與照護態度的肯定。

No.2 臺北長庚紀念醫院／林口長庚紀念醫院

林口長庚位於桃園龜山，鄰近新北、臺北與桃園交界，是北台灣民眾討論重大疾病治療、專科門診與急重症照護時常被提到的大型醫院；臺北長庚則位於臺北市松山區。兩院在衛福部醫學中心名單中列為同一評鑑單位，因此本文合併呈現。

長庚的討論不只來自院區規模，也常和專科治療及公共健康議題有關。每當社會出現食安疑慮，例如集體食物中毒、發芽馬鈴薯龍葵鹼風險等議題，林口長庚臨床毒物中心醫師經常成為媒體採訪對象，協助民眾理解健康風險。高難度醫療方面，長庚也常與移植醫療、燒燙傷治療、整形重建等領域連結；八仙塵爆發生後，林口長庚在短時間內收治40多名傷患，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的重要任務。另外，根據健保署2025年10月公布的2024年數據，林口長庚在肺臟移植以15例位居全國醫院首位，腎臟移植則以49例位居全國第二。特別是其肺臟移植團隊，憑藉成熟的多專科協作，一年存活率高達91％。

面對高齡化需求，長庚相關討論也延伸到銀髮照護。位於桃園龜山的長庚養生文化村鄰近林口長庚醫院與桃園長庚醫院，結合銀髮居住、健康管理與周邊醫療資源，也讓外界在討論長庚時，常一併聯想到高齡照護與生活支持。

No.1 臺灣大學醫學院附設醫院

台灣大學醫學院附設醫院提供

台灣大學醫學院附設醫院提供

很多人遇到重大疾病、疑難病症，或想查高難度治療資訊時，臺大醫院常會成為被搜尋與討論的醫院之一。這種高度熟悉感，也反映在本次網路聲量中。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析，台大醫院近一年累積156,485筆網路聲量，位居全台醫學中心榜首。除了整體醫療量能與教學研究能見度高，臺大醫院在小兒科、神經內科／外科、癌症治療等領域也經常受到關注，讓它在醫療新聞、病友討論與健康資訊搜尋中持續具有指標性。

台大醫院創建於1895年，1898年遷至今日西址。走過百年歷史，院方近年也持續推動空間與流程更新，包括西址院區門診藥局自動化發藥系統於2026年1月啟用，林森大樓新建工程也於2026年3月動土。除了在台灣民眾心中具有高度辨識度，臺大醫院在國際評比中也有能見度，在《Newsweek》2026年「全球最佳醫院」（World's Best Hospitals）中，國內醫院評比分數為92.53％，僅次於台北榮民總醫院，全球排名第249名。

網友討論中，也能看見民眾對臺大醫院的不同經驗，有家長分享孩子開刀時，「所有遇到的醫護人員對小孩病人都非常溫柔和善」，讓原本緊張的心情「讓人很安心」；也有民眾提到家人到台大醫院東址急診，雖然現場人多、被安排在走道，仍感受到「醫護人員耐心專業」，不過也觀察到走道燈光直射臉部，可能讓急診病患休息時更不舒服，因此建議院方後續可再優化照明設計。這些分享也顯現出民眾對醫學中心的期待，往往同時包含專業照護、對急診人潮與空間限制的理解，以及對就醫環境持續改善的期待。

榜單之外 謝謝每一位醫療人員

醫療現場往往是一場場問診、檢查、手術、用藥、照護與跨科協作，從醫學中心、區域醫院、地區醫院到基層診所，不同層級的醫療院所各自承擔角色；而在人力吃緊、工時壓力與照護需求持續增加的現實下，醫師、護理師、藥師、醫檢師、放射師、治療師與各類醫事人員，仍每天在現場做出一次次專業判斷。

也因此，分級醫療不是要限制民眾就醫，而是讓不同病況能更快找到合適的照護位置：

・一般感冒、慢性病穩定追蹤、規律用藥等，可先至基層診所或社區醫療院所就醫。

・若病況需要進一步檢查、專科評估或後續治療，可由醫師評估後轉往地區醫院、區域醫院或其他適當醫療院所。

・若為急重症、重大傷病或高難度治療需求，則可由區域醫院、醫學中心等較高層級醫院提供進一步照護。

更多分級醫療與轉診相關資訊，可至衛生福利部中央健康保險署「分級醫療」專區查看。

每一次醫療照護背後，都有許多不一定被看見、卻持續守在現場的人。謝謝每一位醫療人員的專業投入，陪伴病人與家屬走過治療與照護的過程。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月12日至2026年5月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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