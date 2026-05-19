嘉義逾百年「夫妻樹」病危 鄉長急尋名醫師搶救長葉羅漢松

嘉義縣水上鄉舊鄉公所前2棵陪伴地方超過百年珍貴長葉羅漢松，近日傳出病危消息，其中一棵健康狀況急遽惡化，讓鄉民憂心不已。這對被鄉民暱稱為「夫妻樹」的珍貴長葉羅漢，長年矗立在水上鄉舊公所與水上國小旁，不僅是地方重要地標，承載鄉親共同記憶情感。鄉公所先前邀樹專家診斷，進行傷口清創治療裝支架，病況未見改善，其中一棵瀕臨枯死。鄉長林緗亭擔心老樹撐不過夏季，緊急向國內知名樹醫師詹鳳春求助，透過專業診治為老樹爭取生機。

詹鳳春日前到水上鄉勘查細檢視後指出，老樹問題並非外界擔心俗稱「樹癌」褐根病，而是長年樹體受損及內部腐朽導致。他立即進行初步傷口清創，並針對支架與樹體結構提出改善建議，希望減輕負擔、防止病況持續惡化。詹鳳春表示，雖然目前老樹健康狀況不佳，但以現今樹木診療技術，仍有搶救機會，只要進行專業治療與養護，老樹有望恢復生機。他承諾協助搶救這對百年長葉羅漢松。

詹鳳春指出，長葉羅漢松珍貴之處不只是「很老的大樹」，而是陪伴水上鄉走過百年歲月活歷史。日治時期，在嘉義南方建宿舍、官舍與聚落，因應高溫、多濕、多颱風氣候，選擇耐風、耐濕、壽命很長長葉羅漢松作庭園樹與防風樹，象徵「守護、穩定與長壽」。

與常見羅漢松（短葉）不同，長葉型樹形高大、葉片修長、枝條微微下垂，總帶著沉靜厚重歲月感。這樣的大樹，不是幾年、幾十年就能形成，而是經過百餘年風雨、季節與時代更迭，才慢慢長成今日安穩深沉模樣。 也因為生長非常緩慢，加上都市開發、道路拓寬與環境變遷，真正大型長葉羅漢松如今越來越稀少。許多老樹在時代改變逐漸消失，因此仍能完整保存至今的百年長葉羅漢松，更顯得難得與珍貴。

林緗亭表示，從小看著這2棵長葉羅漢松長大，地方盛傳樹齡超過百年，如今經樹木醫師確認，其中水上衛生所前的長葉羅漢松至少有120年歷史，在台灣平地地區相當罕見，極具文化與自然資產價值。她感性地說，面對被宣告放棄老樹，即使只剩一絲希望，也不願輕易放棄，「放棄、伐除只需要幾分鐘，但失去的是陪伴地方走過百年的歷史與記憶。」鄉公所將盡最大努力保留百年老樹珍貴文化資產，盼百年夫妻樹持續在水上鄉扎根、生生不息。

嘉義縣水上鄉舊鄉公所前2棵陪伴地方超過百年珍貴長葉羅漢松，近日傳出病危消息，其中一棵健康狀況急遽惡化，鄉公所先前邀樹專家診斷，進行傷口清創治療裝支架，病況未見改善，其中一棵瀕臨枯死。鄉長林緗亭向國內知名樹醫師詹鳳春求助，透過專業診治為老樹爭取生機。圖／林緗亭提供

嘉義縣水上鄉舊鄉公所前2棵陪伴地方超過百年珍貴長葉羅漢松，近日傳出病危消息，其中一棵健康狀況急遽惡化，鄉公所先前邀樹專家診斷，進行傷口清創治療裝支架，病況未見改善，其中一棵瀕臨枯死。鄉長林緗亭向國內知名樹醫師詹鳳春求助，透過專業診治為老樹爭取生機。圖／林緗亭提供

嘉義縣水上鄉舊鄉公所前2棵陪伴地方超過百年珍貴長葉羅漢松，近日傳出病危消息，其中一棵健康狀況急遽惡化，鄉公所先前邀樹專家診斷，進行傷口清創治療裝支架，病況未見改善，其中一棵瀕臨枯死。鄉長林緗亭向國內知名樹醫師詹鳳春求助，透過專業診治為老樹爭取生機。圖／林緗亭提供